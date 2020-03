El empresariado local evalúa medidas de prevención y posible impacto económico

El Gobierno nacional y el provincial tomaron medidas para prevenir la propagación de la nueva cepa de coronavirus en el país. La declaración de emergencia nacional puso en alerta a gran parte de la población, entre ellos, al sector privado que analiza los protocolos a implementar.

Para el empresariado correntino, la pandemia genera preocupación tanto en materia sanitaria como ante un posible impacto económico, el cual se suma a un escenario de recesión que el país arrastra de años anteriores. “Nos preocupa respecto de las medidas de prevención que debemos adoptar. Estamos en constante comunicación e interconsultas para saber de las medidas”, dijo a El Litoral el presidente de la Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr), Gustavo Ingaramo.

El dirigente empresarial indicó que en la Cámara reciben consultas de empresarios sobre qué medidas adoptar. Algunas firmas avanzaron con protocolos, especialmente, en el caso de quienes cuentan con una mayor dotación de personal.

Las interconsultas se realizan entre entidades privadas -otras cámaras- y áreas gubernamentales, ya que se busca información oficial, en medio de una invasión de fakes. En algunas empresas se solicitó la capacitación de profesionales de la salud para adoptar las medidas de prevención de la enfermedad.

Entre los procedimientos se incluyen, además, la compra de barbijos, guantes y alcohol en gel. Elementos que escasean, por lo cual, además, se pide información de proveedores.

En cuanto al consumo, Ingaramo indicó que no se observó una merma de personas concurriendo a los centros de compra. Por el contrario, algunos rubros se vieron beneficiados por una tendencia a un mayor aprovisionamiento como supermercados y farmacias. No obstante, la propagación del covid-19 en la región impactó de forma negativa en el turismo y, en parte, en restaurantes. A lo que se suma la prohibición de organizar espectáculos que concentren público.

Aunque, el titular de Fecorr aclaró que la economía, de por sí, se encuentra en una situación de recesión. La esperada reactivación que propuso Alberto Fernández en campaña aún está en un terreno incierto en medio de una declaración de pandemia por coronavirus de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Las ventas están en baja y eso es algo que nos continúa preocupando”, dijo a El Litoral el presidente de la Asociación de la Producción, la Industria y el Comercio de Corrientes (Apicc), Enrique Collantes. Este es un escenario que se observaba desde los últimos meses del año pasado y del presente, según indicó.

Con el inicio de clases, desde el sector esperaban reactivar, pero aún son cautos con los números ya que por el momento no cuentan con información certera sobre cómo impactó la noticia de una pandemia en el consumo. “Creemos que el comercio se va a mantener como siempre”, opinó el dirigente empresarial. No obstante, esta semana, mantendrán una reunión interna en Apicc para evaluar, entre otros puntos, las medidas de prevención y un posible impacto económico.

La entidad privada, no obstante, ya adoptó medidas de prevención, sumándose a la emergencia decretada el miércoles por el gobernador Gustavo Valdés, quien lo hizo por dengue -con más de 400 casos positivos en Corrientes- y coronavirus. “Apicc suspendió todas las actividades que concentraran público como las capacitaciones que veníamos desarrollando”, dijo Collantes.

Por el momento, es difícil cuantificar si el covid-19 impacta en el consumo. Sí es posible señalar que existen coincidencias entre los empresarios sobre la necesidad de frenar su propagación, tanto para el resguardo de la población como por la buena salud en la economía del país. “Si un empresario tiene que parar su producción por 15 días, estaríamos ante una situación muy difícil de recuperar”, señaló Ingaramo. Ello, teniendo como antecedente lo sucedido en China e Italia donde se debió paralizar la actividad industrial durante semanas para evitar más contagios. Por el momento, rige una licencia especial para trabajadores que hayan viajado a países asiáticos, de Europa y de Norteamérica, donde se hayan reportado casos de covid-19.

El empresario, a su vez, explicó que, debido a la pandemia se retrotrajeron “inversiones privadas”, ya que hubo muchos emprendimientos que decidieron suspender lanzamientos hasta tanto no haya certezas de cómo evolucionará el escenario.

Corrientes adoptó medidas de emergencia a través de un decreto provincial. En tanto, Valdés participó el viernes de una reunión por videoconferencia, encabezada por el presidente Alberto Fernández, donde, además, participaron sus pares de otras provincias.

Entonces, el Presidente comunicó que el 25 de marzo próximo llegará al país el equipamiento especial que luego será distribuido a las provincias para que cada distrito pueda llevar a cabo por cuenta propia el análisis molecular respectivo para determinar si una persona fue afectada por el virus.