Racing Club dio vuelta un partido increíble

Racing dio vuelta un partido que perdía 3 a 1 a siete minutos del final y se impuso por 4 a 3 a Aldosivi, en Mar del Plata, donde la emoción solamente fue propiedad de futbolistas y cuerpos técnicos, ya que el estadio mundialista José María Minela estuvo absolutamente vacío como medida preventiva por la pandemia de coronavirus.

Los goles fueron anotados por Matías Rojas (en dos ocasiones), Iván Pillud y Carlos Alcaraz.

El conjunto marplatense, que pelea por no descender, había extraído diferencias con las conquistas de Federico Andrada, Nazareno Solís y Federico Gino.

De esta manera el entrenador racinguista, Sebastián Beccacece, llegó a su décimo partido al frente de la "Academia", con seis victorias y cuatro empates. Por eso el festejo enloquecido del técnico cuando el juvenil Carlos Alcaraz (17 años), de cabeza, logró el tanto de la victoria en el sexto minuto adicionado.

El partido correspondiente a la primera fecha de la Zona B de la Superliga tuvo un resultado que Racing no registraba desde hace exactamente nueve años, en marzo de 2011, cuando en el Cilindro de Avellaneda derrotó por 4 a 3 a Olimpo, de Bahía Blanca. Por entonces el técnico era Miguel Ángel Russo.

Aldosivi ganaba 2-0 apenas superados los 10 minutos del primer tiempo y logró el 3-1 antes de los 20 del segundo, pero no lo supo sostener y terminó sucumbiendo para comprometerse con el descenso, ya que ahora es el primero que se ubica por encima de los tres equipos que están perdiendo la categoría: Colón, Patronato y Gimnasia y Esgrima La Plata.

Goleada de la “T”

Talleres de Córdoba goleó ayer a Huracán por 3 a 0, como visitante, en el debut de ambos en la zona B de la Copa Superliga de fútbol.

Franco Fragapane y Nahuel Bustos, a los 21 y 37 minutos del primer tiempo, respectivamente, y el brasileño Guilherme Parede, a los 14 de la segunda etapa, marcaron los goles del equipo cordobés en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

El arquero de Talleres, Guido Herrera, le atajó un tiro penal al delantero Nicolás Cordero con el partido 0 a 0, a los 20 minutos del primer tiempo y Huracán jugó con uno menos por la expulsión del paraguayo Saúl Salcedo tras un codazo al colombiano Diego Valoyes sobre el final de la primera parte.

El arquero Herrera, Tomás Pochettino y el colombiano Diego Valoyes fueron los puntos altos del equipo dirigido por el uruguayo Alexander "Cacique" Medina que no ganaba como visitante desde la goleada por 5 a 0 sobre Godoy Cruz, en Mendoza, por la decimoquinta fecha de la Superliga.

El equipo cordobés trepó a la séptima posición e ingresó en la zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2021.

Igualdad en Santa Fe

Arsenal de Sarandí rescató ayer un punto, en los últimos minutos, con el empate 1 a 1 ante Unión de Santa Fe por la primera fecha de la zona 1 de la Copa de la Superliga.

El delantero Walter Bou marcó para Unión, mientras que Ezequiel Rescaldani convirtió para Arsenal en el partido disputado en el estadio 15 de abril de Santa Fe, a puertas cerradas, como prevención ante la expansión del coronavirus.