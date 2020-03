Duro cuestionamiento y llamado a la cordura realizó Ricardone

Un duro cuestionamiento, porque el fútbol no paró ante la emergencia sanitaria nacional por la llegada al país de la pandemia del coronavirus, realizó el jugador de Boca Unidos, Rolando Ricardone. El experimentado defensor habló ante los medios presentes tras el partido que su equipo empató 1 a 1 el domingo, de local y a puertas cerradas, ante Central Norte de Salta, por el torneo Federal A.

“Esto es una vergüenza porque estamos hablando de una enfermedad que en el primer mundo no pueden controlar, y nosotros que somos un país subdesarrollado seguimos jugando. Paramos por ahí el resto de las disciplinas deportivas, pero por más de que jugamos a puertas cerradas, igual estamos en riesgo, como ustedes (los periodistas), además de seguir entrenando”, expresó el chaqueño.

Para Ricardone, esta situación que se da en el fútbol “es el reflejo de lo que somos como país, de la improvisación, de que a todos nos da igual, de que vamos a ver cómo va el día a día. Y lo digo con conocimiento de causa, porque soy docente, y trabajo también con chicos”, enfatizó.

“Parecería que nosotros (los futbolistas) no tenemos hijos, no tenemos mujer, padre, abuelos. Vamos a esperar que un deportista se infecte para ahí recién parar el fútbol. Es inexplicable esto. “Tenemos un gremio que entre comillas nos representa, pero la verdad es que no hace nada por el jugador”, cuestionó el popular “Gordo”.

Ricardone indicó que los jugadores “nos sentimos solos, porque estamos entre la espada y la pared. Este es nuestro trabajo, hay que presentarse, venir”. Y acerca de jugar a puertas cerradas, señaló que “Maradona y otros más dijeron que se le saca la esencia al fútbol y es verdad, porque es horrible jugar así, que no puedan venir tu familia ni los hinchas a verte”.

En un llamado a la cordura, Ricardone dijo que “lo ideal sería poder encontrar consenso” entre todos los estamentos, aunque consideró que en este país eso es muy difícil de lograr. “Acá es la ley del más fuerte, y River hizo lo que hizo porque es River, porque tiene una espalda ancha”, indicó respecto a la decisión tomada por la comisión directiva del club millonario de no presentarse a jugar el sábado ante Atlético Tucumán, por la Copa de la Superliga.

El defensor dijo que “a partir de ahí están los que especulan con que River tomó la decisión por beneficio propio, y están los otros que dicen que está bien lo que hicieron porque está en riesgo la salud de los futbolistas. Es una cosa de locos, cualquiera”.

“Así estamos, así nos va como país, es muy difícil cuando no nos juntamos, cuando no nos unimos. El fútbol no es la excepción, es el reflejo de lo que somos como sociedad. La verdad es que da mucha pena. Ojalá que escuchen, que tomen medidas y no se tome esto que estamos pasando a la ligera, porque no es nada fácil”, opinó finalmente Ricardone.

La decisión que tomarían en las próximas horas tanto la AFA como la Superliga, por la presión de los jugadores a la dirigencia de Futbolistas Argentinos Agremiados y la recomendación de la Fifa, parece haberle dado la razón a Ricardone.