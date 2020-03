“CuarenTemas”, el festival virtual para reemplazar miedo por música

“CuarenTemas” es el nombre del Festival Digital de Artistas Correntinos que tendrá lugar el viernes próximo de 21 a 24 a través de las redes sociales de más de una decena de músicos y cantantes de renombre local. “En estos días tenemos mucho tiempo y con esta propuesta lo que buscamos es llenar ese tiempo de arte y no de miedo”, dijo a El Litoral Luis Moulín, uno de los principales impulsores de esta iniciativa.

Con la consigna “Quedate en casa” como bandera, artistas correntinos decidieron sumarse a la campaña de prevención del coronavirus y para ello propusieron que el aislamiento sirva para disfrutar de buena música y para revalorizar el arte regional.

Será un festival atípico, dado que cada artista realizará una transmisión en directo desde su propio perfil de Instagram desde las 21 del viernes.

La propuesta busca que los usuarios vayan escuchando cada presentación saltando de perfil en perfil. Además de música, los artistas compartirán consejos y medidas de prevención para generar conciencia sobre dengue y coronavirus. “Va a ser como un Lollapalooza virtual porque vamos a tener tanto escenarios como artistas, ya que cada uno va a realizar la transmisión desde su casa”, contó Moulín y agregó que el festival comenzará a las 21 en el Instagram de Federico Molina, quien oficiará de presentador, “Fede va a realizar una breve explicación y después va a decir cuál es el perfil del primer recital”.

El ex Alonsito que actualmente integra un dúo junto a Belén Belcastro comentó que la idea del festival surgió entre un grupo de artistas y encargados de redes sociales, con la finalidad de dar contención y acompañamiento local a quienes deben permanecer encerrados en sus casas debido a la emergencia sanitaria que afecta al mundo entero. “Queremos acompañar con responsabilidad e intentar que pese a los problemas por los que estamos pasando podamos mantener nuestra moral bien alta”, marcó.

La grilla confirmada hasta ahora es variada y entre los que dijeron sí, se destacan el Trío Tajy, el Bocha Sheridan, Guaranítica, Yoshi, Grito Sagrado, Florencia de Pompert, Lorena Larrea Catterino, Sofí Morales, La Murga, Mario Bofill y Luis y Belén entre otros. “Estamos terminando de redondear la grilla y realmente nos sorprende la cantidad de personas que se sumaron de manera inmediata”, manifestó el músico en tanto confirmó que serán presentaciones dinámicas, “Cada artista va a cantar dos temas y dará los mensajes que quiera para luego invitar a las personas a visitar el perfil del siguiente”, adelantó en tanto consideró que la propuesta se extenderá hasta las 24, “esta idea tuvo tanta llegada que ya es casi seguro que en poco tiempmo habrá una segunda edición”, dijo.

“Nuestra intención es que comencemos a mirarnos como posibilidad, y los artistas sí que sabemos de eso porque convivimos con la creatividad. Ahora todos vamos a tener mucho tiempo entonces lo que queremos es que ese tiempo lo llenemos de arte y cosas lindas pero no de miedo, siempre de las mayor responsabilidad”, aclaró. (VAE)