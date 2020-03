Fallas en dos estaciones transformadoras dejaron sin energía a barrios populosos

Cerca de la medianoche del martes se produjeron fallas en la Estación Transformadora (ET) y las líneas de media tensión de Santa Catalina, mientras que a las 6 de ayer se registraron inconvenientes en la ET de Teniente Ibáñez y Mendoza. Esto afectó a populosos barrios como 17 de Agosto, Laguna Seca, Juan de Vera, San Benito, 300 Viviendas, entre otros. Según explicaron desde la Dirección Provincial de Energía (Dpec), ambos problemas se extendieron por aproximadamente una hora cada uno y en un principio requirieron de transferencias de suministro y, posteriormente, fueron normalizados.

Al cierre de esta edición, se encontraban aguardando el informe de Transnea para determinar las causas de las fallas registradas durante la medianoche del martes.

En poco menos de siete horas la ciudad de Corrientes registró dos interrupciones del suministro energético que, aunque se extendieron por un lapso aproximado de una hora, afectaron a grandes barrios. “Cerca de la medianoche del martes hubo fallas en la ET Santa Catalina que dejó fuera de servicio a la ET ubicada entre las calles Mendoza y Teniente Ibáñez y, además, afectó a localidades del interior como Colonia Brugne y Bella Vista. Hasta el momento estamos esperando el informe de Transnea sobre las causas”, explicó en diálogo con El Litoral el subinterventor de la Dpec, Néstor Fernández.

“La interrupción del sistema de alta tensión requirió de transferencias de abastecimiento de energía y fue de gran alcance. Pero luego fue normalizado en su totalidad”, añadió el funcionario provincial.

En tanto, a las 6 se registró un nuevo inconveniente en las instalaciones energéticas: esta vez fue en la ET ubicada entre la avenida Teniente Ibáñez y la calle Mendoza. “Durante la mañana se averió un aislador de la ET de Teniente Ibáñez que es operado por Transnea”, indicó Fernández.

Al salir de servicio las dos ET, quedaron sin suministro energético distintas barriadas populosas como 17 de Agosto, Juan de Vera, Laguna Seca, Doctor Montaña, Quilmes y comunidades ubicadas al sur de la avenida IV Centenario. También se vieron afectados diversos centros de distribución de la ciudad.

Desde la Dpec señalaron que tras las transferencias de suministro iniciales, la reposición total del servicio demoró aproximadamente una hora.

