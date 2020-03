Ciudades cerraron accesos, nuevos aislados y expulsaron a pescadores brasileños en Goya

Con el correr de los días y el aumento de casos positivos de coronavirus en el país y de dengue en la provincia -415 hasta ayer-, se incrementan las medidas de seguridad y sanidad en todo el interior correntino, y en este contexto al menos seis localidades más cerraron ayer sus accesos y sólo pueden hacerlo los residentes o quienes por motivos laborales deben ingresar, así como el transporte de productos esenciales como alimentos y medicamentos.

De la misma manera se siguen activando protocolos y aislando a pacientes en diversas jurisdicciones, ya sea por presentar síntomas o provenir de lugares como Brasil, Europa o la provincia del Chaco. En el Hospital San Antonio de La Cruz, atienden a un paciente con síntomas sospechosos de coronavirus, y se enviaron las muestras para su análisis; en el nosocomio de Curuzú, recibió controles un policía oriundo de esa ciudad pero que prestaría servicios en Sauce y que el último fin de semana estuvo en Brasil. Mientras que ayer se activó el protocolo sanitario en la terminal de Mercedes, tras la llegada de turistas de Bélgica.

En La Cruz, el caso se trata de una persona de 30 años que presentó síntomas y, tras tomarse las muestras para su análisis, inició la cuarentena en su domicilio. “Este paciente fue atendido en la Sala de Emergencias del hospital siguiendo los protocolos”, dijo la directora del mismo, Moira Mobiglia, a Radio La Misión. Los médicos aguardan por resultados, que demandará de seis a siete días.

En Curuzú Cuatiá, un policía oriundo de esta ciudad fue trasladado desde Sauce -donde trabajaría- por presuntos síntomas. Una vez realizado todos los estudios fue llevado a su vivienda y cumple con la cuarentena, publicó El Diario de Curuzú. El agente habría estado el fin de semana en Brasil. Si bien habría presentado signos gripales, las autoridades sanitarias aclararon que ayer se encontraba bien, motivo por el cual fue dado de alta.

Mientras que en Mercedes, este martes, personal de Gendarmería apostado en la terminal detectó dos turistas belgas habrían llegado a la Argentina el 4 de marzo, tras recorrer parte del norte del país, luego se presume que estuvieron en Foz de Iguazú (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay).

Por ello se activó el protocolo del Hospital Las Mercedes, que envió una ambulancia en las que las trasladaron para hacerle los chequeos, que dieron resultado negativo, según publicó Tu Mercedes.

Cierres

Tal como informó El Litoral en su edición de ayer, donde Santo Tomé, Paso de la Patria, Itatí y Santa Ana informaron que cancelaron el ingreso de foráneos, lo propio efectuaron este miércoles Paso de los Libres (el puente ya estaba cerrado) en la Ruta Nacional 117 y Autovía 14, así como otros caminos alternativos; Mburucuyá, Concepción, Mariano I. Loza y Garruchos, según el relevamiento que pudo hacer este diario. En tanto que en Monte Caseros y Santa Rosa, esta resolución se aplicará a partir de hoy.

En cuanto a Concepción, el Municipio informó, según pudo saber El Litoral, que el intendente Lucio Fernández solicitó a la población no viajar durante el próximo fin de semana que incluye el feriado puente por el Día de la Memoria; a su vez notifica que prohíben el ingreso de ciudadanos y/o compoblanos hacia la localidad.

Desde el Comité de Crisis de Santo Tomé informaron a El Litoral que este miércoles “cruzaron por el puente dos personas desde Brasil con destino a Tucumán. Lo hicieron por acá, porque por Misiones no pueden entrar”. Ayer a la tarde expresaron que “están alojados en la comisaría, porque no le quieren vender pasajes. Hablamos con el juez y dijo que viajen hasta Ituzaingó y que de allí tomen el colectivo que, proviene de Posadas y va hacia Tucumán y pasa por allí ahora a las 12 de la noche; no sé cómo harán para cruzar el puente Manuel Belgrano entre Corrientes y Resistencia”.

Otro de los temas abordados en la reunión de este equipo fue que “el hospital tiene 12 camas preparadas, con personal instruido y en el puente se va a reforzar en jurisdicción argentina con más enfermeros”.

Deportados

Pescadores brasileños fueron deportados ayer de Goya por no respetar el protocolo sanitario. Escoltado por móviles de Prefectura Naval y Policía de Corrientes, un micro, también de patente extranjera, fue retirado de la ciudad. Según publicó TN Goya se realizó un denuncia ante el fiscal federal, Mariano Enrique de Guzmán. Tal lo expresado en dicho medio, los pescadores arribaron hace unos días tras contactarse con un guía de pesca local, y se viralizó un video en el que contaban de donde provenían.

(JPV)