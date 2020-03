Con diversas herramientas digitales las escuelas dictan clases y apoyo lúdico

En estos tiempos de aislamiento por coronavirus, la innovación pedagógica y la tecnología se han convertido en los principales aliados para las escuelas (tanto públicas como privadas). De hecho, a pesar de que las clases presenciales se suspendieron, las tareas se mantienen e incluso sumaron actividades de lúdicas.

Así por ejemplo, la Escuela N° 1 “Manuel Belgrano” que ya venía trabajando con la digitalización y la incorporación de robótica, ante el nuevo escenario sanitario puso en funcionamiento la aplicación de Google Classroom. Se trata de una plataforma que permite gestionar lo que sucede en las aulas, pero de manera online.

“Estamos trabajando con el Classroom, las maestras ya enviaron las actividades a los chicos, porque cuando se suspendieron las clases sabíamos que existía la posibilidad de llegar a este aislamiento total. Por eso los estudiantes están trabajando con contenidos de lengua, matemáticas y ciencias sociales. Además, entendemos que es importante que nuestros niños puedan tener actividades más bien lúdicas en sus casas, ya que no pueden ir a la plaza o salir. Por ese motivo, los profesores especiales (plástica, música, educación física, e inglés), estuvieron trabajando para crear tareas más bien distendidas, por ejemplo, enviaron juegos y yoga para niños”, explicó a El Litoral la directora de la Escuela N° 1, Norma Monzón.

Además, considerando que la cuarentena continuará por varios días más, preparan un dispositivo para que los estudiantes puedan comunicarse entre sí y con los docentes. “Por ahora solo los maestros se comunican con cada grado, porque queremos que los vínculos no se pierdan y las mamis puedan evacuar todas sus dudas, pero la idea es que los compañeritos también puedan conversar entre sí”, indicó Norma Monzón.

Del mismo modo, la rectora de la Escuela N° 7 “Isabel E. Vera”, Lina Lezcano, manifestó a El Litoral: “Nuestra institución está dentro del proyecto Cuaderno Digital desde octubre de 2018. Antes, por lo general, la utilizaban las maestras para subir sus actividades diarias, a través de una aplicación, a fin de que ningún chico se pierda las clases. Hoy este recurso es de gran utilidad, aparte cada grado formó grupos de padres en donde, respetando el horario escolar, se suben las actividades que debían tener en ese día. En este aspecto cuidamos mucho las tareas que damos porque no queremos que el tutor sienta que tiene que hacer nuestro trabajo. Por eso, el equipo directivo está presente para garantizar que los niños no pierdan días”.

Página oficial

Una herramienta completamente diferente aplicó la Escuela Privada Taragüí, dado que elaboraron material pedagógico diario para cada curso o grado, que se suben a la página oficial del establecimiento educativo. Al respecto, la directora de la institución, Débora Zidianakis, comentó a El Litoral que “ni bien se dictó la medida de cancelar las clases, comenzamos a trabajar con los profesores en el armado de actividades pedagógicas. Es decir, cada profesor por área y por curso, diseñó los contenidos que luego se cargaron en la página web de la escuela. De esta manera, cada alumno puede entrar y descargar lo que le corresponda. A su vez enviamos los contactos de cada profesor, para que los estudiantes puedan hacer allí sus consultas y sus devoluciones”. Es decir, que el canal de comunicación entre docentes/estudiantes continúa abierto y es interactivo.

Un sistema similar al antes mencionado, fue aplicado por la Escuela Técnica Construcciones Portuarias y Vías Navegables, cuyo rector de la institución, Otto Zelaya, precisó a El Litoral: “Implementamos formatos digitales. En la página de la escuela están presente las distintas asignaturas, la mayoría del ciclo básico y superior. Asimismo, otros docentes trabajan con grupos de Whatsapp, y mientras tanto diseñamos una plataforma institucional grupal porque no sabemos cuánto más tardará la cuarentena”. Es decir, más allá de seguir los lineamientos del Ministerio de Educación, delinean estrategias pedagógicas digitales que podrían incorporarse en un futuro no lejano.

Los grupos de Whatsapp también son utilizados en la Escuela Técnica “Pedro Ferré”. “Hicimos grupos con todos los cursos, allí mandamos las actividades, e incluimos a los tutores”, señaló la rectora del establecimiento, Patricia Sanguinetti a este medio.

Por otra parte, la realidad de algunas instituciones es completamente diferente, dado que no todos los estudiantes cuentan con dispositivos tecnológicos en sus hogares; pese a esto diseñaron actividades pedagógicas. En este sentido, Silvia Esquivel, de la Escuela N° 808, dijo a El Litoral: “Se hicieron tareas, pero en formato papel y se les entregó el día en que fueron a buscar los bolsones de mercadería. Esto se debe a que muchos estudiantes son de escasos recursos y no cuentan con internet en sus hogares”.

En síntesis, de diferentes maneras las instituciones educativas diseñaron contenidos (digitales y analógicos) con el objetivo de que los estudiantes no pierdan sus días de clases. “Considero un desafío y una gran oportunidad para ser creativos y a pesar de las dificultades encontrar en equipo las soluciones para que todos nos cuidemos”, sintetizó a El Litoral la rectora Lina Lezcano.

(MS)