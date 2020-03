Valdés lanzó un mensaje de unidad política para la lucha contra el covid-19

Con dirigentes de la oposición compartiendo la escena, el gobernador Gustavo Valdés brindó un mensaje de unidad política en la lucha contra el covid-19, cuyo primer caso positivo se dio a conocer ayer en la provincia. “La vacuna contra el coronavirus es no salir de nuestras casas, permanecer en nuestros domicilios”, expresó el mandatario provincial en conferencia de prensa.

“Los correntinos debemos estar juntos, más allá de todo tipo de ideología política y partidaria”, expresó el titular del Ejecutivo en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno. Estuvieron presentes dirigentes de la oposición, entre ellos, los senadores nacionales peronistas Ana Almirón y Carlos Mauricio “Camau” Espínola. Como así, legisladores del justicialismo tales como Félix Pacayut y Martín Barrionuevo. A su vez, estuvieron presentes el vicegobernador, Gustavo Canteros, el referente radical Sergio Flinta, el intendente de Capital, Eduardo Tassano, la presidente del Partido Liberal, Any Pereyra.

“Fuimos convocados por el señor Presidente de la Nación (Alberto Fernández) en una reunión en la Quinta de Olivos, sin excepciones. Fuimos a poner el hombro, no importa de qué partido político, de qué Provincia. Estuvimos todos y decidimos que vamos a tener un gobierno que va a centralizar las medidas. Corrientes va a poner el hombro y vamos a acatar todas las medidas que imponga el Gobierno nacional en todo el territorio nacional”, enfatizó Valdés.

“Tenemos que quedarnos en nuestras casas lo máximo posible”, dijo respecto del aislamiento social obligatorio en toda la geografía nacional que estableció Fernández por DNU. La cuarentena total se extenderá hasta el 31 de marzo y el mandatario provincial enumeró cada una de las medidas de prevención y de seguridad (ver página 5).

“Seamos responsables. Vamos a ser estrictos”, anticipó el titular del Ejecutivo provincial respecto del cumplimiento del aislamiento social obligatorio. El Gobernador, a su vez, anticipó que preparan una batería de medidas sociales y económicas, atendiendo la difícil situación para los distintos sectores de la economía y sociales (ver página 4).

Previo a la conferencia de prensa, el Gobernador se reunió con integrantes de la oposición en su despacho. “Debemos estar más unidos que nunca”, expresó el mandatario y valoró el apoyo legislativo a la Declaración de Emergencia Sanitaria, lo que permitirá al contar con herramientas y recursos para combatir con eficacia la pandemia.

“En esta lucha frontal contra el coronavirus en todo el país, a la que sumamos la lucha contra el dengue en Corrientes, no hay grietas ni divisiones. Somos un solo Estado, una sola sociedad que debe trabajar en conjunto para ganar esta batalla difícil”, expresó el diputado nacional Jorge Antonio Romero, tras la conferencia en Casa de Gobierno y de haber participado de una reunión privada con el Gobernador.

El mensaje es claro desde la Casa Rosada a cada una de las provincias e intendencias: se mantendrá la uniformidad de criterios en la lucha contra el coronavirus.

