Vuelven en dos Hércules 140 argentinos varados en Perú por el coronavirus

Dos aviones Hércules con siete horas y media de vuelo buscaron a 140 argentinos que permanecían varados en Perú, según se dio a conocer ayer desde la misión de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) que viajó ayer a Lima.

No cuentan con el confort y los servicios de un avión comercial, pero los Hércules son clave en misiones especiales o casos de emergencia, como este a raíz de la pandemia del coronavirus.

En la primera etapa del vuelo, los Hércules C-130 partieron de la 1ª Brigada Aérea del Aeropuerto de El Palomar con ciudadanos peruanos y argentinos residentes en Perú hacia Lima.

Cada tripulación está compuesta por un piloto, un copiloto, un navegador, un mecánico, dos auxiliares de carga y un médico.

Los pasajeros viajan sentados uno al lado del otro y espalda con espalda en dos filas de asientos que van de una punta a la otra a lo largo del avión. Arriba se les provee un refrigerio.

Los dos aviones partieron ayer a la mañana -uno a las 8.30 y el otro a las 9.30- y arribaron a Perú entre las 15.30 y las 16.30. Hoy volverán con 140 argentinos que quedaron en Perú y no pudieron regresar antes de que ese país cerrara sus fronteras y suspendiera los vuelos comerciales.

El Gobierno estima que en total son 800 los argentinos que están varados, con la complicación de que en Cuzco se declaró el estado de sitio y hay personas que no pueden acercarse al aeropuerto.