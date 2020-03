Las especialistas sugieren que transmitamos una idea positiva en la que, a pesar de las circunstancias, podamos aprovechar el momento de estar juntos. "Me parece que los chicos pueden vivenciarlo más que como una pérdida como una ganancia. Es una buena oportunidad para leer, pintar, hacer collages, maquetas", dice Andrea Abadi, directora infanto juvenil de Ineco. Beatriz Goldberg, psicóloga y escritora experta en crisis, indica que, "si bien cuesta mucho, podríamos centrarnos más en lo que ganamos que en lo que perdemos. No hacemos esta salida, pero armamos algo interesante en casa o hacemos juegos que no hacemos cuando salimos".