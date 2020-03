El delantero Robert Lewandowski anunció el mejor gol de su carrera

El astro del Bayern Munich, el polaco Robert Lewandowski, comunicó ayer que donará un millón de euros para combatir los efectos que provoca el virus covid-19, pandemia mundial que afectó ya a más de 250 mil personas a lo largo de más de 160 países en todo el planeta.

El delantero, de 31 años, anunció que -junto con su mujer Anna- formularán “la asistencia financiera a diferentes organizaciones humanitarias”, según reprodujo la televisión nacional de Polonia (TVN24).

“Hoy somos conscientes de la dificultad de la situación que nos rodea. Hoy jugamos en un mismo equipo. Seamos fuertes en esta pelea y seamos unánimes”, escribió en sus distintas cuentas de redes sociales.

Lewandowski, actual goleador de la Bundesliga alemana con 25 conquistas para el conjunto bávaro, solicitó también que el público en general “se quede en sus casas y no participe en reuniones”.

“Esta situación nos afecta a todos, no elegimos. Sigamos las recomendaciones, escuchemos a quienes conocen bien y seamos responsables. Creemos que volveremos pronto a la normalidad. Seamos solidarios”, pidió el centrodelantero, capitán del seleccionado de Polonia.

La familia Lewandowski no especificó a cuál de las organizaciones humanitarias realizará la pertinente donación. Días atrás, el también mediocampista del seleccionado polaco, Jakub Blaszczykowski (Wisla Cracovia), donó 400.000 zloyts, (PLN, unidad monetaria polaca), monto que representa