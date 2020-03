Valdés pidió respetar la cuarentena, caso contrario “estos quince días podrían ser más”

De acuerdo al parte epidemiológico de ayer, en la provincia de Corrientes hay tres casos confirmados de covid-19 y 483 de dengue. Frente a este cuadro de situación, el gobernador Gustavo Valdés insistió en el llamo a cumplir con el aislamiento social. “La única manera de salir bien parados de esta situación es que como ciudadanos respetemos la cuarentena”, aseguró.

En el tercer día de cuarentena total, consideró que en general la gente está cumpliendo las pautas de aislamiento. “Si no cumplimos las indicaciones, estos quince días podrían ser más, así que es una responsabilidad de todos”, sostuvo, en declaraciones a Radio Dos, y que luego fueron difundidas por medios oficiales.

Agregó que también es necesario seguir las recomendaciones de higiene (lavado de manos) y, en el caso del dengue, limpiar patios, fumigar las casas y usar repelente.

Se refirió también a cómo el Estado provincial trabaja para reforzar el sistema de salud público. Al respecto, señaló que se está ampliando la infraestructura de los hospitales y tratando de adquirir más respiradores artificiales.

Explicó que esto último resulta ser una tarea compleja ya que, si bien la Provincia tiene una cantidad óptima, ante situaciones extraordinarias como la actual no es suficiente. “Hay tres grandes productores de respiradores en Sudamérica, que producen 600 unidades mensuales, por lo que no es tan fácil conseguirlos”, precisó.

Reiteró además que se están produciendo y comprando alcohol en gel y repelente en grandes cantidades.

Decisiones

Confirmó también que después de resolver el pasado viernes medidas sociales para asistir a los sectores más vulnerables, esta semana avanzará con otras decisiones que apuntarán a auxiliar a sectores que se están viendo perjudicados por esta situación. Por eso, tiene previsto recibir a representantes del sector empresarial y productivo para delinear futuras acciones.

Anticipó que se reunirá con todos los intendentes de la provincia para evaluar la situación de cada una y poder tener un panorama general.

Por último, consultado sobre el abastecimiento en los comercios, el mandatario provincial aseguró que hasta ahora no se registraron problemas. De todos modos, llamó a la conciencia ciudadana para que compre “lo justo y necesario”, evitando así problemas.

Además dijo que se permite, con todos los controles pertinentes, el cruce de camiones desde Brasil para que no haya desabastecimiento de productos esenciales. (HM)