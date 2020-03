Los monotributistas y no registrados “van a tener auxilio del Estado”

El presidente Alberto Fernández aseguró ayer que “los monotributistas de las más bajas categorías y la gente que no está registrada” van a tener “auxilio del Estado”, y anticipó que el Ejército “distribuirá comida en los barrios más carenciados”. “Que se queden tranquilos”, dijo el mandatario en referencia a “jubilados, beneficiarios de AUH, planes sociales y todos los que estén necesitando comida”, durante una entrevista con radio Rivadavia.

El Gobierno dará a conocer hoy estas medidas para mitigar el impacto de las restricciones para los sectores más afectados, entre ellos monotributistas, Pymes, pequeños comerciantes y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Además, adelantó que el Gobierno avanza en un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para “prohibir” el corte de servicios esenciales durante el aislamiento, para que “el que no pueda pagar no se quede sin agua, luz, internet, ni cable”.