Ayuda a malvinenses, un gesto para celebrar

Por Pablo Daniel Blanco (*)

Publicado en infobae.comLa iniciativa del gobierno argentino de ofrecer ayuda humanitaria a los malvinenses de cara a esta pandemia de coronavirus me parece acertada. Son comprovincianos nuestros, viven en nuestra Argentina y merecen todo el apoyo del Estado nacional y provincial. Celebro el gesto de ofrecerles alimentos frescos, medicamentos, tests para la detección del virus y vuelos sanitarios con el continente. Ellos son fueguinos y deben ser tratados como cualquier ciudadano argentino, tienen el mismo derecho que nosotros a acceder a nuestro sistema de salud.

Celebro esta iniciativa del canciller Felipe Solá y del secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, porque la solidaridad tiene que estar por encima de cualquier diferencia para enfrentar de forma satisfactoria a esta crisis sanitaria que está poniendo en jaque al mundo.

Ojalá que este gesto se materialice en hechos concretos en caso de que esta enfermedad contagiosa llegue a las islas y la ayuda tome el carácter de urgente y se vuelva necesaria.

Creo que este es un avance, un cambio en la postura de un gobierno que no tiene complejos en tratar a los malvinenses como lo que son: fueguinos y argentinos. Este cambio de mentalidad diplomática debe profundizarse tendiendo lazos de cooperación con los habitantes de las islas que vayan más allá de esta actitud solidaria de cara a la crisis. Tenemos que estar cerca de ellos en las buenas y en las malas. Simplemente porque ellos también son nosotros.

Esta pandemia nos devolverá a un mundo distinto. En muchos aspectos habrá que empezar de nuevo. Se hará sentir tremendamente tanto en la salud como en la economía y sus derivaciones serán muy difíciles de prever. De lo que sí estoy seguro es que esto nos marcará para siempre. ¿Cambiaremos cuando todo se normalice o lo normal habrá cambiado? Es de esperar que en lo individual hayamos aprendido a ser más solidarios y que esto se proyecte hacia lo colectivo. En un mundo global la cooperación y la solidaridad para salir del pozo también tendrán que ser globales. Por eso, puestos a imaginar, podríamos pensar que ciertas políticas internacionales que atrasan deberían, justamente, quedar definitivamente atrás. El colonialismo, en el mundo que viene, no debería tener sentido.

No hay que subestimar a este enemigo invisible que está entre nosotros, ha venido por todo y no sabe de banderas.

Para algunos gobernantes viene siendo muy difícil elegir entre salud y economía. Es lógico intentar que la afectación sea la mínima en ambos campos; pero debe entenderse que sin personas sanas no hay economía y que esta última debe estar al servicio del hombre.

Todo este cataclismo económico social va a repercutir necesariamente sobre la política internacional y la forma de relacionarse entre los países. La solidaridad, el entendimiento y la cooperación tienen que ser el camino. Es de esperar que este ofrecimiento que ha hecho el gobierno argentino sea el puntapié inicial para empezar a transitar por una nueva era de mayor apertura, vocación de diálogo y disposición a la colaboración mutua en aquellas cuestiones delicadas ligadas al futuro mediato de las Malvinas y su gente.

