Cooperativa local de reciclado debió paralizar su producción

Ante el riesgo que conlleva la pandemia por el coronavirus, desde la cooperativa local de reciclaje Proyecto Fortaleza decidieron paralizar la producción y la actividad durante la vigencia de la medida de aislamiento social obligatorio con el fin de poder resguardar la seguridad de las personas que trabajan en los galpones situados en el barrio Ongay. Miembros de la entidad señalaron que tampoco reciben materiales de parte de los carreros y recicladores debido a que se encuentra restringida la circulación por las calles, por lo que los sectores de la economía informal atraviesa una situación muy complicada.

Esperan que una vez finalizadas las medidas restrictivas la actividad se vaya recuperando de manera progresiva.

Los sectores de la economía informal se encuentran afectados por la pandemia del coronavirus y la necesidad de proteger la salud de las personas. “Estamos sobreviviendo como podemos porque en la cooperativa decidimos paralizar totalmente la actividad y darle prioridad al cuidado de la salud de las personas que trabajan en el lugar, algunos de los cuales son adultos mayores”, expresó en diálogo con El Litoral la referente de la Cooperativa Proyecto Fortaleza, Mercedes Romero Pereyra.

“Por la información que tenemos, el coronavirus puede sobrevivir en los plásticos, y al ser el principal insumo con el que trabajamos, decidimos parar por lo menos hasta que finalice la cuarentena. No podemos realizar retiros domiciliarios ni tampoco reducir los materiales, por lo que solo nos mantenemos en contacto virtual con las familias que recolectan para que puedan reducir y tratar los materiales hasta que se reanude la actividad”, añadió.

Asimismo, desde la cooperativa señalaron que no reciben materiales porque los carreros y recicladores no pueden salir de sus casas por los estrictos controles vigentes.

(FC)