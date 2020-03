“Los casos de coronavirus vienen por debajo de lo que estábamos esperando”

El ministro de Salud, Ginés González García, afirmó que “el número de casos viene por debajo de lo que estábamos esperando”, en referencia a la evolución del contagio de coronavirus Covid-19 en Argentina.

El funcionario sostuvo, en declaraciones al programa Cortá por Lozano, de Telefé, que “primero hay que felicitar a todos los argentinos que están cumpliendo con la cuarentena, hay algunos que todavía no la cumplen y les pedimos que entiendan que es por el bien de todos”.

“Nosotros hemos hecho muchas curvas de simulación y la verdad es que el número de casos registrados viene por debajo de lo que veníamos previendo”, remarcó.

El ministro indicó que “los primeros resultados de esta cuarentena los vamos a ver recién después del 31 de marzo, cuando podamos analizar si se mantiene una curva bien aplanada”.

Y explicó que “la estrategia es ganar tiempo para que se preparen mejor los servicios sanitarios, que el pico de demanda no sea tan alto, que los casos sean los menos posibles y extendidos en el tiempo”.

“Estamos mirando lo que está pasando en todo el mundo para ver qué se puede aplicar acá, el mundo en general reaccionó tarde y nosotros pudimos tomar medidas desde antes de registrar el primer caso e ir de manera gradual hasta esta cuarentena”, añadió.

González García subrayó que “dentro de las hipótesis el pico de coronavirus en Argentina lo teníamos en la segunda quincena de abril, pero como lo estamos ralentizando quizá sea más adelante, aunque eso tiene que ver con cómo se vaya propagando el virus”.

“Estamos tomando todas las medidas posibles para evitar un pico de contagios, porque no hay sistema sanitario en el mundo que pueda gestionar esa demanda”, afirmó.

El funcionario subrayó que “Argentina tenía una capacidad muy limitada de producción de respiradores” y que se pusieron en contacto con las tres fábricas y la más grande, que concentra el 80% del mercado, “contó que tenía una demanda de 2.500 unidades para el sector público y 1.200 para el sector privado con una capacidad de producción de 80 por semana que ahora se llevó a 100 y que la distribución era según quién pagaba primero”.

“Ante este escenario, decidimos comprar toda la producción nosotros para distribuirlos de acuerdo a las necesidades, por ejemplo, atendiendo a Chaco que hoy tiene un escenario más avanzado que otros lugares del país”, dijo.

Y concluyó explicando que “la única manera de administrar con justicia los recursos, era hacerlo desde el gobierno nacional”.

(JML)