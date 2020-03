Coronavirus: ¿cómo fortalecer el sistema inmunológico?

Por Daniela Natale (*)

EspecialEn estos momentos de incertidumbre tenemos las emociones a flor de piel y nos invade la ansiedad. Esto es normal por la situación que estamos viviendo de estar encerrados todo el día conviviendo con la familia y los hijos, algo que no es fácil. Tampoco es fácil estar solo todo el día sin tener contacto con nadie por eso es importante mantener algunas rutinas o tips para que comer no sea la única opción viable. Consejos: o mantener una conexión fluida con la familia a diario con abuelos, padres, tíos; que los chicos llamen también y participen de la comunicación puede alegrar a muchos abuelos.

En momentos de estrés hacer alguna actividad que nos guste cómo leer, pintar, realizar actividades que nos relajen

Hacer ejercicio regularmente, dormir en los horarios habituales y comer saludable.

No es el momento para pensar en el peso, en si voy a subir o bajar algunos kilos, pero si es necesario mantener hábitos saludables, no canalizar lo que nos pasa con comida y evitar tener disponibles cosas muy calóricas, eso sumado a hacer alguna actividad todos los días va a ser que podamos mantener el peso lo más estable posible.

No es el momento para pensar en el peso, en si voy a subir o bajar algunos kilos, pero si es necesario mantener hábitos saludables, no canalizar lo que nos pasa con comida y evitar tener disponibles cosas muy calóricas, eso sumado a hacer alguna actividad todos los días va a ser que podamos mantener el peso lo más estable posible.

No es el momento para pensar en el peso, en si voy a subir o bajar algunos kilos, pero si es necesario mantener hábitos saludables, no canalizar lo que nos pasa con comida y evitar tener disponibles cosas muy calóricas, eso sumado a hacer alguna actividad todos los días va a ser que podamos mantener el peso lo más estable posible.

