Argentina sigue preparándose para la serie frente a Colombia

La Selección Argentina de Tenis se entrenó por segundo día consecutivo con equipo completo en el Palacio de los Deportes en Bogotá, donde a partir del viernes disputará la instancia clasificatoria de la Copa Davis visitando a Colombia en Bogotá.

El equipo trabajó en dos turnos bajo las órdenes del capitán Gastón Gaudio y el subcapitán Gustavo Marcaccio. La apertura del primer turno estuvo dedicada al dobles: de un lado de la cancha, Facundo Bagnis y Leonardo Mayer; del otro, Máximo González y Horacio Zeballos. Pasadas dos horas de entrenamiento, sólo quedaron en cancha Mayer y Bagnis, quienes continuaron una hora más en la cancha central.

Juan Ignacio Londero, singlista número uno del equipo y debutante en Copa Davis, se entrenaba en el segundo turno. “Estoy feliz de poder formar parte de esta convocatoria y debutar representando a la Argentina. La cancha está muy buena y me pude adaptar bastante bien a las pelotas de baja presión”, comentó el cordobés de 26 años, actual número 62 del ranking ATP.

“El Topo” compartió cancha con Camilo Ugo Carabelli, el último miembro de la delegación en llegar a Bogotá. Es que el juvenil de 20 años se consagró campeón del M25 de Río Cuarto tras vencer en la final, disputada este domingo, a su compatriota Tomás Etcheverry.

Carabelli comentó: “Hacía bastante que no salía campeón y creo que tuvo que ver esta convocatoria, porque fue algo que me motivó bastante desde que recibí el llamado del capitán. La verdad es que estoy con buenas sensaciones y ganas de aportar mi granito de arena al equipo en todo lo que pueda”.

Por su parte, Facundo Bagnis, número 131 del ranking mundial, que recibió a los 30 años su primera convocatoria para la Copa Davis en reemplazo del bahiense Guido Pella, señaló: “Fue uno de los mejores regalos de cumpleaños de mi vida”, admitió el zurdo, quien recibió la noticia el pasado jueves, día que festejaba su tercer década.

“Estoy disfrutando cada hora de la semana que pasa. En mi cabeza está llegar de la mejor forma para que el equipo pueda llevarse la victoria. Conozco a todos los rivales y estoy preparado en caso que me toque jugar”, avisó.

El capitán Gastón Gaudio podría disponer a Bagnis como segundo singlista, caso contrario quien tendrá mayores chances de jugar será el correntino Leonardo Mayer.

Gaudio, en tanto, reconoció el favoritismo de Colombia por la localía y la altura, pero se mostró confiado con el rendimiento de sus jugadores en estas primeras horas: “Faltaron dos jugadores importantes (NdR: Diego Schwartzman y Guido Pella), pero no afecta al equipo, ya que Argentina tiene varias opciones para ser competitivos. A este equipo le tengo mucha confianza”,

Este miércoles se realizará la preconferencia en la cancha central del predio y, a continuación, se celebrará la tradicional reunión de capitanes. Mañana, en el Hotel Dann Carlton, se llevará a cabo el sorteo para definir el orden de partidos de la primera jornada, dispuesta para el viernes desde las 18 (hora argentina). Ese día se jugarán dos singles cruzados (1 vs. 2 y 2 vs. 1), siempre a tres sets.

El sábado la acción comenzará a las 14, con el dobles, seguido del partido de individuales que enfrentará a los primeros singlistas de cada equipo. El quinto punto lo definirán los singles dos.