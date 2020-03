Valdés: “Corrientes pone a la educación pública como un pilar para su futuro”

Con eje en la educación y corte de cintas, el gobernador Gustavo Valdés inauguró ayer el inicio de clases en Cecilio Echevarría. Luego, se trasladó a Goya, donde destacó que Corrientes es una de las provincias sin conflicto.

“Corrientes pone a la educación pública como un pilar para su futuro”, remarcó el titular del Ejecutivo, luego de haber presidido los actos oficiales en el interior (ver página 13).

Al dejar inaugurado el ciclo lectivo, el gobernador Gustavo Valdés señaló que uno de los ejes en materia educativa es afianzar la infraestructura escolar, y en virtud de ello ratificó el compromiso con los correntinos de construir 30 nuevos establecimientos educativos y refaccionar 400 escuelas para fortalecer la educación pública de la provincia. Además, el mandatario aprovechó la oportunidad para agradecer a los docentes en general, ya que Corrientes, por décimo primer año consecutivo, comienza las clases normalmente y “somos la provincia del país que más veces ha comenzado el ciclo lectivo, lo que es mérito de todos los docentes”, expresó el mandatario provincial.

En este sentido, sostuvo que “nos comprometimos a que vamos a defender el poder adquisitivo de los docentes y del trabajador del Estado y el año pasado lo hemos hecho”. En ese marco, vale recordar que hoy continuarán las conversaciones en el marco de la mesa de gestión laboral (ver página 4), con la presencia de representantes de seis gremios docentes, la ministra de Educación, Susana Benítez, y su par de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini.

Más tarde, Valdés participó de los actos de inicio de clases y de la inauguración de refacciones en la Escuela Normal “Mariano I. Loza”. “Estamos acá un año más, y no es un año más para nosotros porque es un año especial, diferente y distinto”, ya que “hace mucho tiempo los docentes de Corrientes, los padres y el gobierno, todos venimos poniendo delante de nosotros a la educación pública y gratuita”.

En esa misma línea reiteró: “Por décimo primer año podemos decir, comenzamos las clases nuevamente en Corrientes y sabemos que en otras provincias no comienzan las clases, porque siempre existen tironeos, entre docentes que con justa razón buscan tener los beneficios económicos para ser profesor”, y para evitar esto: “En la Argentina nunca debió dejar de ser un orgullo, el ser profesores y docentes y es por eso que desde el Gobierno de Corrientes, hacemos un enorme esfuerzo para que los salarios de los docentes se encuentren al día y que cobren lo máximo que le podemos pagar desde el Estado provincial para que tengan un buen salario”.

Valdés, a su vez, recordó los anuncios realizados en el día de ayer en el marco de la apertura de sesiones ordinarias 2020, señalando: “Vamos a estar trabajando en 25 escuelas normales en la refacción a nuevo para que todos tengamos edificios como estos y para las que no tuvieron la oportunidad vamos a estar invirtiendo en 400 escuelas más”.

A su vez, destacó, nuevamente la labor de los docentes. “Son quienes forman a los alumnos, porque hacer una escuela o arreglarla es muy fácil, pero educarlos, enseñarles a leer, a escribir o valores humanos, solamente se enseña en la escuela”. Luego, el Gobernador se dirigió a los padres: “Debemos ser conscientes de que no tenemos que dar toda la responsabilidad al docente, sino que cada tutor tiene que estar atento y dialogar con los docentes o directivos sobre las situaciones que generen conflictos en busca de soluciones”.

Finalmente, el Gobernador instó a la comunidad educativa y a la sociedad por “una relación fecunda y madura, porque todo lo hacemos por la educación para buenas familias”, y expresó: “La educación es fundamental para construir la provincia de Corrientes que todos soñamos”.