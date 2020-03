Caá Catí suspende festejos y destinará el dinero para brindar asistencia social

Considerando que rige la emergencia sanitaria por el coronavirus, la Comuna de Caá Catí suspendió los festejos por el 313 aniversario de su fundación que estaban pautados para el 7 de abril. El anuncio lo realizó ayer el intendente Jorge Meza, quien indicó además que los recursos del evento -unos 800 mil pesos- serán destinados a un programa de asistencia para familias vulnerables y a pequeños comerciantes y microemprendedores locales.

En diálogo con El Litoral, el intendente Jorge Meza expresó que “en esta situación y por el contexto que estamos atravesando, donde hay gente que no la está pasando bien porque no puede trabajar, no sería correcto que se gasten recursos en festejos, más allá de la cuarentena tampoco permite la aglomeración de personas, y menos eventos públicos”. Luego, estimó que “serían aproximadamente unos 800 mil pesos que se sumarían al subsidio que prometió el Gobierno provincial la semana pasada. Nosotros estamos brindando asistencia alimentaria a las familias vulnerables, pero la idea es reforzar lo que se está haciendo e incluir a los comerciantes y emprendedores”.

Mecanismos

Sobre la forma de distribución de la ayuda, el Jefe comunal explicó que esta semana se publicará en los medios oficiales de la Comuna un formulario de preinscripción. Una vez que se conforme el padrón, de acuerdo al número de solicitantes se definirán los montos.

“Nosotros tenemos un padrón municipal de comerciantes. Primero pensamos en otorgar el beneficio a los inscriptos, pero estudiando la situación, sabemos que hay un montón de emprendedores que no están registrados y que también la están pasando mal. Decidimos abrir la convocatoria para todos; pensamos que es una buena oportunidad para que ellos, después de que pase la emergencia regularicen su situación”, especificó Meza.

Por otro lado, en cuanto a la ayuda a familias vulnerables, si bien el Municipio ya está brindando asistencia, decidieron que también se abra una convocatoria -a través de un formulario- para que el beneficio sea “lo más justo y equitativo posible. No todas las familias atraviesan la misma situación. No es lo mismo quienes tienen un hijo y quienes tienen seis. Por eso, si la gente se inscribe vamos a poder ser lo más justos posible”, aclaró.

Finalmente, Meza expresó que “sabemos que van seguir existiendo necesidades. Pero tanto para comerciantes y familias que se inscriban vamos a tratar de generar criterios equitativos y una buena administración de los recursos en beneficio de Caá Catí”. (AB)