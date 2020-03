Precios Cuidados: se encuentran los bienes básicos, pero falta señalética

La Subsecretaría de Comercio y Defensa del Consumidor de la Provincia continuó la semana pasada con los controles del programa Precios Cuidados en los hipermercados adheridos.

En esta última inspección se ratificó el correcto cumplimiento que vienen sosteniendo las firmas que operan en la ciudad, respecto a la presencia de los productos oficiales en góndola. “Precios Cuidados se está cumpliendo, sobre todo con el pedido de Nación de tolerancia 0 con las faltantes de los bienes considerados indispensables”, informó a El Litoral el subsecretario de Comercio, Juan José Ahmar. Se trata de aquellos bienes como la leche y el arroz.

Además, el funcionario destacó que también se está cumpliendo con la presencia de al menos el 80% del resto de artículos que no son considerados como indispensables, y que cada hipermercado acordó ofrecer.

Sin embargo, Ahmar indicó que algunas de las tiendas fallan en la implementación de la señalética que indica la presencia del programa en cada local. “Empezamos a exigir la cartelería, porque vemos que tienen en la entrada, pero a veces no se encuentra en las góndolas o los pasillos”, manifestó.

En ese sentido, recordó que la Provincia sigue aguardando una respuesta de los supermercadistas locales, quienes habían quedado en confirmar si decidían sumarse o no a Precios Cuidados. “Ya elevamos una nota formal, así que seguimos esperando”, sostuvo.

Góndolas

Tras la aprobación de la Ley de Góndolas, la semana pasada, desde el Gobierno provincial habían aclarado que estarán a la espera de la implementación de esta normativa que busca equiparar la presencia de las marcas en los comercios.

Al respecto, Ahmar aclaró que la misma sólo se aplicará en aquellas firmas que cuenten con más de 50 puntos de venta.