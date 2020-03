Colectivos: si hoy no depositan los haberes, habrá servicio reducido

Vencido ayer el plazo legal para el abono de los salarios de los choferes del servicio de transporte público de pasajeros y considerando los inconvenientes que tienen con el pago y la incorporación al básico del 18,3 por ciento de incremento (paritarias 2019), la UTA local confirmó ayer aEl Litoralque hoy retomarán las asambleas informativas de 11 a 13 y de 19 a 21, si no se efectiviza el depósito en las primeras horas, lo que implicaría que las unidades no circularán en horario pico.

Además, mientras desde el sector de los trabajadores sostienen que la medida está registrada en Trabajo de la Nación y que fue ratificada en la jornada de ayer, desde la Comuna informaron que no fueron notificados, por lo que en caso de que se implemente, carecería de legalidad.

Como anticipó ayerEl Litoral, como consecuencia de la falta de pago de los salarios con el incremento del 18,3 durante el cuarto día hábil, la UTA local realizaría hoy de 11 a 13 una asamblea informativa para analizar la situación. Y los choferes se nuclearán en las cabeceras junto a sus colectivos, lo que traerá caos en el tránsito en toda la zona del puerto, como sucedió anteriormente.

“Tras ratificar ayer la medida en Trabajo, mañana (por hoy) vamos a retomar las asambleas informativas de 11 a 13 y de 19 a 21 por la tarde, y en esos encuentros determinaremos cómo vamos a seguir ante el incumplimiento”.

“Esta determinación podría levantarse en caso de que se concrete el depósito de los sueldos”, aclararon.

En cuanto a la deuda, comentaron que “básicamente queremos que se incorpore al básico el 18,3 por ciento acordado a nivel nacional. Nos adeudan conceptos por la falta de aplicación de los incrementos, que en total llegan a ese monto, y en enero nos abonaron este incremento con planilla suplementaria y eso no corresponde”.

“Vamos a esperar qué novedades tenemos; nuestra intención no es perjudicar a los usuarios, pero necesitamos cobrar los salarios que se acordaron en paritarias, y de acuerdo a la información que nos dieron, la plata está pero no quieren cumplir con los montos correspondientes”.

En tanto,El Litoraltambién consultó sobre la situación al secretario de Transporte de la Comuna, Jorge Sladek, quien dijo que “mañana (por hoy) veremos qué sucede, pero vale aclarar que la Comuna ha cumplido con los pagos correspondientes a la Sube estudiantil y los subsidios. Nosotros vamos a intervenir en caso de que no se preste el servicio como corresponde”.



Nación

Mientras que en lo respectivo al pago de la suma de los 4.000 pesos como anticipo del 18,3 por ciento que no se abonó tras el acuerdo a nivel nacional y que debía efectivizarse el 29 de febrero, el secretario general de la UTA, Rubén Francia, dijo aEl Litoralque “hasta el momento no tenemos novedades oficiales, ya que están esperando que se cumpla con la transferencia de subsidios nacionales, que se liberarían entre el lunes y el martes, para cumplir con este compromiso asumido”.

“Estamos esperando que resuelvan”, remarcó el gremialista en el marco de una posible convocatoria a un paro nacional en caso de que no se cumpla lo acordado a nivel nacional.