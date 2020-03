Por qué renunció Heinze a Vélez

Gabriel Heinze confirmó hoy que dejará de ser el técnico de Vélez después del partido del lunes ante Unión de Santa Fe y declaró que Vélez le dio "mucho más" de lo que él pudo darle.



"El día lunes va a ser mi último partido frente a esta institución, por eso ahora muy bien van a entender el dolor del que yo les estoy hablando. De la misma manera que vine, que ustedes me hicieron esas preguntas, las primeras, de la misma manera tomo esta decisión con muchísima responsabilidad. La única diferencia es que esta institución se lleva un pedacito de mi corazón", declaró el Gringo Heinze en conferencia de prensa.



El entrenador, que suspendió el contacto con los medios el miércoles después de la sorpresiva derrota frente a Godoy Cruz de Mendoza -último en el torneo- por 1-0 como local, no hizo ninguna manifestación pública del detonante de su salida: la venta de Gastón Giménez a Chicago Fire de los Estados Unidos por 4.3 millones de dólares.



Es que el "Gringo" se vio de golpe sin un volante central natural de estas características luego de la decisión del presidente, Sergio Rapisarda, y ahí encontró un límite a su paciencia.



Además, a principio de año se le fue Nicolás Domínguez a Bologna de Italia y perdió a Fernando Gago por una rotura de ligamentos de la rodilla derecha, ambos en ese sector de la cancha, y reconoció "no tener reemplazante natural".



De hecho, Heinze hace una semana manifestó su disconformidad con la salida de Giménez: "No fue lo que se había acordado y hablado. Las cosas se deben organizar distinto, antes porque da tiempo a planificar. Pero ya hablé de este tema. Yo no decido las cosas en este club”.



La relación con los dirigentes siempre fue tirante, el ejemplo del caso de Thiago Almada, que estuvo a punto de ser vendido hace un año, lo llevó a amenazar con su renuncia y esto frenó la potencial venta del chico de 18 años al grupo empresario de Manchester City.



Por otro lado, la realidad deportiva de este año se presentó más complicada aunque el objetivo de dejar a Vélez en la Copa Libertadores 2021 se encuentra cerca de cumplirse y lo conseguirá de obtener un triunfo el lunes contra Unión en Santa Fe.



En la Superliga actual, a falta de una fecha, Vélez está tercero detrás de River y Boca con 36 puntos, producto de 10 triunfos, seis empates y seis caídas.



Asimismo, Heinze valoró: "Me cuesta porque he vivido acá, hemos hecho cosas muy lindas. Yo... Siento que Vélez me dio muchísimo más de lo que yo le pude dar a Vélez. Y por eso se termina este ciclo nuestro. Y lo único que tengo que decir es gracias a todos, a toda la gente de Vélez".



"Esta institución es extraordinaria, me voy para hacerle un bien al club porque si fuese por mí me quedo. Vélez estará siempre en mi corazón, tuve una sola cosa en la cabeza: defender este gran escudo", agregó el DT entrerriano, que suena para San Lorenzo y Newell's de Rosario.



El ex futbolista del seleccionado argentino suena como posible entrenador de Newell's Old Boys de Rosario para la próxima temporada aunque desde su entorno mantuvieron el hermetismo cuando Télam lo consultó.



Heinze, de 41 años, llegó a Vélez en diciembre de 2017 después de dirigir en Godoy Cruz (2015) y Argentinos Juniors (2016/2017). En total condujo al club de Liniers en 70 partidos, de los cuales ganó 30, tuvo 22 empates y 18 derrotas.



La dirigencia les buscará un reemplazante para la Copa de la Superliga y los primeros nombres que surgieron fueron dos ex futbolistas velezanos: Mauricio Pellegrino -de último paso por Leganés de España- y Eduardo Domínguez -Nacional de Uruguay-.



Sin embargo, en el caso de Pellegrino, las condiciones económicas son complicadas y corre todavía para ocupar el banco de suplentes de San Lorenzo pero detrás de Mariano Soso, al tiempo que Domínguez es más accesible y se reunirán en los próximos días.