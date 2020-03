Argentina y Colombia empatan en la Copa Davis

Argentina y Colombia quedaron iguales después de la primera jornada disputada ayer en Bogotá en la serie clasificatoria de la Copa Davis 2020.

La eliminatoria la abrió el correntino Leonardo Mayer, que fue superado claramente por el local Daniel Galán 6-1 y 6-4. En tanto que más tarde, Juan Ignacio Londero le dio el empate al equipo argentino al superar a Santiago Giraldo 6-7, 6-3 y 6-2.

La serie se definirá hoy a partir de las 14 con el punto de dobles y los otros dos singles restantes. El equipo local, al mando de Alejandro Falla, cuenta con la pareja de dobles número uno del mundo, compuesta por Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, ambos de 33 años, que se enfrentarán al marplatense Horacio Zeballos (34) y el tandilense Máximo González (36).

Luego jugarán Galán-Londero e Hidalgo-Mayer para definir una plaza para la fase final de la Davis, que se disputará del 23 al 29 de noviembre en La Caja Mágica de la ciudad de Madrid.

Colombia tuvo un inicio demoledor en la serie a partir de un primer set casi perfecto de Daniel Galán, que sometió desde el juego y lo mental a un Mayer desconcertado e incómodo sobre los 2.630 metros de altura de la ciudad de Bogotá.

Lo mejor del argentino se vio a partir del cuarto juego del segundo set cuando consiguió su primer break en el partido y encontró los golpes para lastimar al colombiano, que rápidamente había tomado una ventaja de 3-0.

La distancia de Galán se recortó a un game (4-3), pero la victoria no corrió riesgo y perfiló definitivamente con el restablecimiento de su saque para cerrar la historia por 6-4.

Londero (62) llevó tranquilidad al equipo argentino al comenzar el segundo partido con un juego afirmado desde el fondo de la cancha que complicó al experimentado Giraldo, protagonista de su serie número 30 de la Davis a los 32 años.

El cordobés no pudo llevarse el primer set después de dilapidar tres puntos decisivos con un 5-3 parcial a su favor. A partir de ahí, Giraldo bajó su porcentaje de errores no forzados (acumuló catorce en esa manga), ajustó sus impactos de derecha y revés y estiró la definición hasta el tie break, al que Londero llegó falto de confianza.

En el segundo set, el argentino equiparó el marcador a partir de la mejora de su servicio, que pudo mantener en sus cuatro juegos de saque. El colombiano, en cambio, dio ventajas en ese aspecto al punto que en el quinto game debió servir 24 puntos para poder conservarlo.

El partido llegó al tercer set sin claro favorito y con un agotamiento mutuo después de casi dos horas de juego. En ese momento clave, el argentino mostró fortaleza mental y recuperó el buen juego del comienzo.

El cordobés de Jesús María aprovechó sus chances y remató el segundo punto de la serie en Bogotá para dejar al equipo vivo de cara a la decisiva jornada de hoy.