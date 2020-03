Educación garantizó la incorporación del total de docentes en la Escuela Normal

En la Escuela Normal “Doctor Juan Pujol” esta semana las clases comenzaron de manera parcial, dado que tuvieron que juntarse dos grados por la falta de docentes para cuatro aulas, y las faltas no se iban a contabilizar hasta que ese déficit se solucionara. Esta situación fue relatada aEl Litoralpor un grupo de tutores que manifestaron su preocupación por la situación, pero ayer desde el Ministerio de Educación garantizaron la incorporación de nuevos maestros.

La directora de Nivel Secundario, que además coordina la administración de las escuelas normales, Práxedes López, explicó aEl Litoral: “Nosotros nos manejamos con padrones y el 2 de marzo estaban todas las habilitaciones detalladas para cada docente, pero cada maestro tiene 48 horas para aceptar y eso generó demoras. Pero hoy (por ayer) este tema, netamente administrativo, está resuelto. Nos contactamos con la rectora, que nos avisó muy temprano de la situación, hasta que los docentes aceptaron el cargo. Pedimos los informes nuevos, pero esta situación se da dentro de los términos y con seguridad el lunes estarán todos”.

La respuesta dada por la cartera educativa llevó tranquilidad a los tutores, quienes están expectantes de la normalización de las clases. Se espera entonces que más de cien alumnos comiencen formalmente el ciclo lectivo 2020, debido a que, según indicó una mamá, esta situación afectó a cuatro grados de primaria.

De todos modos, gracias a que disponían de maestros especiales (educación física, idioma, plástica), agruparon a dos cursos hasta que se normalice la incorporación de los docentes, algo que, esperan, se concrete este lunes.

Por otra parte, un grupo de tutores se reunió a mitad de semana con la rectora a fin de solicitar mejoras en el mobiliario. “Los bancos y las mesas están destrozados o no se encuentran en buenas condiciones. Además, les avisamos que los chicos se mueren de calor porque los aires acondicionados no se usan, pero nos dicen que es una bomba de tiempo y no dan más explicaciones que eso”, contó una de las madres a este medio en representación de más de 20 padres que se reunieron.

Consultada al respecto, la directora de Educación Secundaria indicó que los establecimientos educativos realizan el pedido de mobiliarios y que en base a eso se solucionan los inconvenientes presentes.

“Todas las escuelas hacen un pedido formal permanentemente, seguramente se realizarán controles para subsanar y trabajar para atender esa inquietud. En las últimas semanas el equipo a cargo del equipamiento estuvo trabajando con la inauguración de las escuelas, pero consultaremos los expedientes”, afirmó Práxedes López.

Se espera entonces que el próximo lunes todos los estudiantes puedan regresar a sus respectivas aulas.