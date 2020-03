Legítima defensa en casos de violencia contra la mujer, un profundo cambio en el derecho

La Facultad de Derecho fue escenario de una singular jornada académica en la que se abordaron los profundos cambios jurídicos que se gestaron en el país con la incorporación de la figura de legítima defensa en casos de violencia contra la mujer.

En otras palabras, los episodios de violencia machista empezaron a ser analizados desde una perspectiva de género para evitar la impunidad que rodea a este fenómeno. Esos fueron los lineamientos de la disertación titulada “Género y Legítima Defensa”, dictada por el destacado penalista local, Daniel Domínguez Henaín.

“Este encuentro es organizado por la Facultad de Derecho que nos aportó toda la logística y la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina que tiene el objetivo social de promover los derechos de las mujeres y especialmente instalar la perspectiva de género en la actividad judicial. Desde noviembre del año pasado comenzamos a acordar con el doctor Daniel Domínguez Henaín la realización de este aporte a la capacitación”, expresó aEl Litoralla vicepresidenta primera de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (Amja), Martha Helia Altabe de Lértora.

Minutos antes de que comenzara el encuentro, el doctor Daniel Domínguez Henaín accedió a una entrevista conEl Litoraly explicó: “La legítima defensa está regulada en el Código Penal de Argentina, con una serie de requisitos objetivos y subjetivos exigidos.

Eso se mantiene, sin necesidad de una reforma legislativa, pero lo interesante es que en el país se comenzó a abordar ese texto desde una perspectiva de género por un compromiso que realizó Argentina con convenciones que tienen jerarquía constitucional. Esto significa que un mismo cuerpo legal tiene una meditación diferente ante una situación desventajosa, como son las de violencia familiar en casos donde la mujer está en situación de sometimiento”.

Caso

Concretamente, el abogado Domínguez Henaín hizo referencia a un fallo señero, diciendo: “Una mujer que fue sometida a todos los vejámenes inimaginables, tanto físicos y psíquicos, con amenaza de su pareja de ejercer violencia sobre una bebé de pocas semanas. Esta señora, que había sido víctima de estos hechos escabrosos, cuando el hombre se queda dormido agarró el arma (con la que él mismo la había amenazado), y tomó la decisión de matarlo”.

“En un contexto tradicional esto jamás sería leído como legítima defensa, sino que el argumento central diría homicidio agravado por el vínculo y por el aprovechamiento de estado de indefensión. Es decir, tendría perpetua. Sin embargo, desde una perspectiva de género se entiende que no cesó la agresión porque ella estaba sometida a una situación de constante violencia que la colocaba en un estado de sometimiento. Eso entendió el tribunal, con argumentos muy sólidos y que sigue los paramentos que exige hoy particularmente la Convención de Belém do Pará, al que se suscribió Argentina y que lo compromete a actuar en función de ello”, precisó aEl Litoral.

Con esa perspectiva el Tribunal Oral N° VI de Lomas de Zamora la absolvió por legitimidad en razón de legítima defensa, lo que fue apelado por la querella y demás organismos. “Lo interesante es que el 28 de octubre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en otra causa, nulifica la sentencia por entender que no se habían seguidos los estándares establecidos. Es decir, no se había hecho una lectura desde una perspectiva de género. Declara la arbitrariedad de la sentencia y manda a que se dicte una nueva. Este es el espaldarazo más fuerte que se pudo haber obtenido porque es el máximo tribunal del país”.

Corrientes

Ese fallo establece un importante cambio jurisprudencial a nivel nacional y, mientras tanto, en la provincia finalmente se realizó la adhesión a la Ley Micaela (ley de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del estado). Consultado respecto a la aplicación, Daniel Domínguez Henaín sintetizó: “El avance es favorable pero no todas las realidades son iguales y hay lugares en donde habrá más resistencias porque el patriarcado tiene distintos niveles de acuerdo con la región. En las provincias más conservadoras, el impacto cultural ha sido tan fuerte que va a llevar más tiempo. Pero habiendo una decisión de la Corte Suprema de declarar sentencia arbitraria, estos estándares nos garantizan que se concrete de manera inmediata en todo el país”.