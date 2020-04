Antigripal: terminó la primera partida del Pami y la semana próxima llegaría otra

A una semana del lanzamiento de la vacunación antigripal destinada a los afiliados del Pami, desde la sede en Corrientes comentaron a El Litoral que debieron pedir una segunda partida por terminarse la cantidad enviada antes de finalizar con el cronograma. La mayoría de las farmacias no cuenta con esta vacuna y los abuelos deberán esperar hasta la próxima semana para poder recibir la inmunización. Además, adelantaron que más de dos mil dosis, identificadas con nombre del afiliado, serán distribuidas en parajes rurales. Para esta tarea se dispondrá un móvil del Pami que contará con personal sanitario que se encargará de la aplicación de la dosis.

“Se lanzó la campaña de vacunación con una primera partida que envió el Ministerio de Salud de la Nación. Se entregó de manera dispersa el número de dosis en las farmacias y se terminó la primera partida. Cuando llegue la segunda partida, se volverá a publicar un cronograma. Este año se simplificó y los abuelos no tienen que salir a comprar la jeringa, esto se realizó en el marco de la pandemia”, comentó a este diario la coordinadora ejecutiva del Pami en Corrientes, Verónica Gómez.

En cuanto a la distribución de las dosis, así como algunos farmacéuticos comentaron a El Litoral en una nota anterior, la cantidad que se recibió este año fue menor. “Hay algunas como la farmacia Catedral o la que se encuentra en Chacabuco y Cazadores Correntinos, adonde acuden muchos afiliados, que tuvieron muy pocas dosis disponibles”, comentó.

“Para la próxima semana ya podría estar llegando la segunda partida que hemos solicitado días atrás. También se realizará operativo sanitario a cargo del Pami en parajes rurales para colocar la dosis a afiliados”, dijo.

Por otra parte, opinó que no hubo un buen manejo en cuanto a la organización entre los organismos y entidades públicas que tuvieron la tarea de colocar la antigripal. En este sentido, sostuvo que “había que priorizar la vacuna al adulto mayor e informar al afiliado de Pami que también tenía disponible en las farmacias”.

“No a todas las farmacias se repartió de la misma manera. Desde el Pami se dieron las partidas al Colegio y a la Cámara de Farmacias, ellos distribuyeron. En Chaco, se coordinó con el Ministerio de Salud de esa provincia, que puso a disposición de la obra social vacunadores y realizaron la aplicación en la salida de los bancos”, comentó ayer a este medio gráfico. A la vez, recordó que hay 116.000 afiliados en la provincia y que, entre lunes y martes, llegaría la segunda partida de vacunas antigripal.

Cabe indicar que la aplicación de esta dosis para los adultos mayores, grupo vulnerable ante el coronavirus, comenzó hace más de dos semanas a través de la campaña “Salud va a tu casa” del Ministerio de Salud de la Provincia, que trabaja junto con otras instituciones. Esta semana se sumaron al grupo destinatario embarazadas, puérperas y niños menores de dos años, con el objetivo de evitar la visita a centros de salud, así como a la exposición de enfermedades.

El primer jueves de abril comenzó la aplicación de la antigripal a las personas afiliadas a Pami mayores de 65 años en 6.600 farmacias adheridas de todo el país con un cronograma especial diseñado según la terminación del número de DNI, para garantizar el distanciamiento físico dispuesto por el Gobierno nacional por la pandemia. Cuando llegue la segunda partida, se informará el nuevo cronograma de aplicación.

Aunque la vacuna no protege contra el covid-19, los mayores y los grupos de riesgo deben aplicársela para disminuir las complicaciones vinculadas al virus de la influenza que predomina en la época invernal.

