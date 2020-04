Sauce: Municipio y vecinos autoconvocados distribuyen alimentos en la cuarentena

Desde la implementación del aislamiento obligatorio, social y preventivo, una de las principales preocupaciones fue atender a quienes no cuentan con un ingreso mensual fijo y que dependen del trabajo independiente o semanal. Por lo que en Sauce, desde diferentes sectores, aseguran estar asistiendo a la población identificada como vulnerable en esta coyuntura.

Según informaron vecinos a El Litoral, pobladores de diferentes barrios se organizaron para abrir comedores comunitarios que, siguiendo todas las medidas de seguridad, están asistiendo a más de 100 familias en diferentes zonas de la localidad. Indicaron que esto fue posible gracias a la acción solidaria, ya que los mismos no reciben ayuda oficial, sino de la ciudadanía que colabora con las mercaderías necesarias para realizar la comida. A ello se suma el servicio de quienes cocinan y también se ocupan de la distribución de las viandas.

Además, indicaron que en una semana se lograron abrir cuatro de estos centros en los que se elaboran los menúes y se reparten a quienes necesitan, y habitan en los barrios Entre Ríos, Irupé, Tunal y la primera sección Chacra Oeste.

Por su parte la intendenta, Irma Obregón, aseguró a El Litoral que “desde los nueve comedores que atendemos por parte del Municipio, continuamos asistiendo a toda la gente que habitualmente forma parte de ellos. Por cada uno debe haber entre 50 y 60 familias, a las que diariamente se le distribuye la copa de leche Y cada 10 días les entregamos los módulos alimentarios”. Además, agregó que “por fuera de este grupo de personas, hay unas 150 a las que mensualmente les entregamos las cajas que nos provee el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, así que la asistencia es continua”.

En tanto que aclaró: “Es cuestión que se acerquen al Municipio y consulten qué se está haciendo, la realidad es que estamos trabajando en forma permanente”. También resaltó que “a todo el personal que trabaja se le entregó barbijos y alcohol en gel”.

Sobre quienes están recibiendo la ayuda alimentaria, comentó que “son peones rurales, gente jornalizada en su mayoría y que en este momento está en una situación más complicada porque no pueden trabajar”.

(J.P.V.)