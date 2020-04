Enfermera del San Marcos: "Es mentira que anduve paseando por el barrio"

La enfermera correntina que dio positivo para coronavirus negó las acusaciones en su contra y aseguró que son "mentiras" las versiones que indican que "se movio libremente por todo el barrio". Desafió a cualquier vecino a que le diga las cosas "en la cara", lamentó los insultos que recibió por las redes sociales y agredeció las muestras de solidaridad.

Catalogada como el caso 27 de coronavirus en Corrientes, la enfermera del San Marcos dio su versión de los hechos en radio Mega. "Trabajo en una clínica de diálisis en Resistencia de lunas a sábado de 14 a 22. Cumplí los 14 días de aislamiento obligatario por ser personal de salud que trabaja en Chaco. Volví a trabajar el viernes 3 de abril. El sábado dispusieorn hacer un hisopado. Nadie me dijo que no trabaje ni que no vuelva. Yo no sabía que tenia el virus. El lunes 6 fui a trabajar, me busca el remis de la empresa, el martes no fui a trabajar porque el remis no pudo buscarme. El miércoles me llaman para confirmarme que mi testeo dio positivo. El jueves Salud Pública de Corrientes le hizo el hisopado a toda mi familia", detalló.

"No es cierto que paseaba por el barrio, eso es mentira. Estuve encerrada con mi familia, en la casa de mi madre. Decidí pasar el aislamiento obligatorio con toda mi familia porque tengo una hija chica, que depende de mi", explicó.

"No era mi intención que pase todo esto, no quise dañar a nadie menos a mi familia. Pero es lo que piensan todos, espero que los vecinos vengan a decirme cuándo anduve paseando por el barrio. Lo que dicen es mentira, yo no sabía, quien diga que sabía que tenía el virus es mentira, me expusieron por ser de un barrio cuando sos del centro ni se enteran, no hice nada malo, te juzgan y dicen mentiras", se quejó

"Use todos los medios de bioseguridad que me dieron, pero los trabajadores de la salud estamos más expustos al virus", lamentó.