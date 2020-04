Fijaron mediante ordenanza medidas de seguridad para la vía pública y comercios

Entre las medidas que vienen tomando las comunas del interior para prevenir la propagación del coronavirus, ayer en una sesión especial, el Concejo Deliberante de Mercedes aprobó la ordenanza N° 1216/2020 donde se establecen un conjunto de medidas preventivas, de seguridad y responsabilidad social. El objetivo de la misma es regular el comportamiento en la vía pública y en los locales de atención al público. Asimismo, indicaron que quienes incumplan con ellas, serán sancionados según lo establece la Tarifaria vigente para el presente año.

El proyecto surgió del trabajo de los ediles Alejandro Di Fant, Adriana Vidal Domínguez y el presidente del cuerpo Pablo Romero y fue aprobado por unanimidad, luego de ser analizado por la Comisión de Peticiones.

Cabe destacar que si bien algunos de los puntos expresados en el texto ya se vienen implementando por directivas de la Provincia -como el uso de barbijo en la vía pública- la ordenanza le da un marco legal a los organismos encargados de la seguridad y control y sirven para “acompañar las medidas de seguridad y prevención que sugiere el Ministerio de Salud Pública de la Nación”.

”Las medidas son claras y confiamos en las decisiones que están tomando desde el Gobierno nacional y municipal. Con el intendente Diego Caram mantenemos un diálogo permanente y estamos trabajando a diario, la situación nos compromete a estar atentos y siempre dispuestos”, expresó el concejal Di Fant.

Medidas

Entre los principales puntos que expresa la norma, están la disminuir la presencia del personal en los establecimientos, conservar la distancia interpersonal mínima de un metro dentro o fuera de los locales; además de propiciar la utilización de medios electrónicos para la realización de gestiones, trámites, etc.

Por otro lado, establece que se deben cancelar todas aquellas actividades que no sean esenciales; y fija que el uso de barbijos -tanto del público como los empleados en el horario laboral- será obligatorio en todos los ámbitos.

También, los comerciantes deberán garantizar la provisión de alcohol líquido (reducido en agua o no) o en gel a toda persona que ingrese al local comercial y/o de atención al público. Otra de las medidas indica que las estaciones de servicio no podrán expender combustible a quienes carezcan de barbijos o tapaboca.

(AB)