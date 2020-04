“Por situaciones sociales no se puede prolongar una cuarentena indefinidamente”

El ministro de Salud Ginés González García afirmó ayer que el Gobierno nacional está trabajando con las provincias para habilitar distintas actividades cuando finalice la vigente etapa de cuarentena por el coronavirus, ya que hay “situaciones sociales, económicas, donde no se puede prolongar” el aislamiento social “indefinidamente”.

“Las provincias están proponiendo actividades para comenzar con la actividad económica y el movimiento social”, precisó al hablar por videoconferencia ante la Comisión de Salud del Senado.

Sobre cómo se flexibilizará la cuarentena, el funcionario remarcó que se va a “trabajar con criterio epidemiológico. Es decir números de casos en la provincia, grado de circulación que hay del virus. También con un criterio geográfico, porque no es igual para cada lugar del país. Y con criterio de actividad, porque no es lo mismo una minera que una gran fábrica en el Conurbano”.

“Esto tiene fases, la primera la estamos terminando. La segunda es la que va a empezar después del 26,”, aseguró.

(AG)