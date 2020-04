La inflación en Corrientes y en la región fue de 3,5%

Luego de dos meses consecutivos de una leve baja, la inflación repuntó en Corrientes y la región al 3,5 por ciento, cuando a nivel país fue de 3,3.

El Indice de Precios al Consumidor (IPC) en la región del NEA mostró una considerable suba en el mes de marzo: 3,5%, creciendo respecto al 2,2% de enero. Con ello, marzo tiene la inflación del NEA más alta en lo que va del año.

Además, en el acumulado 2020, la región tiene la inflación más alta del país con 9%; y también posee el índice más alto si se observa la comparación interanual (marzo 2020 vs marzo 2019), con 51,1%.

El IPC de marzo del NEA analizado por divisiones evidencia una fuerte suba de la educación por motivos estacionales; vivienda y servicios crece a menor ritmo.

Durante el mes de marzo 2020, la división que tuvo el incremento de precios más alto del NEA fue educación, con un alza del 16,8%, explicado a partir de razones estacionales de inicios de ciclos lectivos. Le sigue la división de comunicación con un incremento del 7,9%, y prendas de vestir y calzado con 4,1%.

Alimentos y bebidas no alcohólicas, en tanto, creció un 3,2% (en mayor magnitud que febrero, cuando lo hizo en un 2,9%)

En el otro extremo, la división de vivienda, agua y electricidad tuvo un aumento del 2,1%, siendo la más baja de marzo en la región.

Las divisiones en el acumulado del año, otra vez la educación lidera con un incremento del 23,2% en todo el 2020; mientras que alimentos y bebidas no alcohólicas se ubica segundo con un 12,6%.

En el otro extremo, salud (2,0%) y vivienda, agua y electricidad (4,0%) tienen los menores incrementos en el 2020 en el NEA.

Finalmente, analizando las divisiones en función de su comparación interanual, la de salud lidera con el 61,8% a raíz de los fuertes aumentos que tuvo esta categoría en los últimos seis meses del 2019 particularmente. A su vez, vivienda, agua y electricidad se ubica como la división que menos creció, con el 27,6%.

(AG)