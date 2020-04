La Municipalidad paga el plus de 1.500 pesos

La Municipalidad de Corrientes paga desde hoy del plus de 1.500 pesos para todo el personal (trabajadores Neike, contratados y planta permanente). El anuncio fue dado a conocer por el intendente Eduardo Tassano a través de su cuenta oficial de Twitter.

La modalidad a implementar será: los trabajadores bancarizados contarán con el dinero depositado en sus respectivas cuentas este jueves 16. En cuanto al personal no bancarizado, se pagará según número de terminación del Documento Nacional de Identidad: el viernes 17, a quienes tengan DNI que terminen en 0, 1 y 2; el lunes 20, a los que tengan documentos finalizados en 3, 4, 5 y 6; y el martes 21, a los agentes cuyos DNI terminen en 7, 8 y 9.

En ese aspecto, el Intendente recordó que los trabajadores no bancarizados deberán dirigirse a la Caja Municipal de Préstamos (CMP), cuya sede central -ubicada en Brasil 1269- estará abierta en doble turno, de 8 a 12 y de 16 a 20, a fines de evitar aglomeraciones de personas.

“Reiteramos la importancia de mantener la distancia social para seguir combatiendo juntos la pandemia”, manifestó Tassano.