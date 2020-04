La oposición debate el impuesto a la riqueza

Los referentes de Juntos por el Cambio comenzaron a discutir la postura sobre el impuesto extraordinario a las grandes fortunas impulsado por Máximo Kirchner y avalado por Alberto Fernández. En principio los legisladores rechazaron la creación de un nuevo tributo en medio del parate de la economía por el aislamiento para amortiguar el avance del coronavirus. Entre los gobernadores el oficialismo se anotó un respaldo clave, del radical Gerardo Morales.

El proyecto logró a la vez el respaldo contundente de Morales. “Hay gente que se quedará sin trabajo, empresas que quebrarán, sueldos que reducir. ¿Y discutimos si establecemos o no un impuesto a la riqueza? ¿En qué mundo viven los que se oponen”, dijo el gobernador jujeño, con una crítica a los que adelantaron el rechazo.

De ese modo se abrirá en las próximas horas un fuerte debate en la UCR y Juntos por el Cambio. "Todavía no conocemos el texto, en lo conceptual no estamos de acuerdo de imponer más tributos", sostuvo Humberto Schiavoni, jefe del bloque de senadores del PRO.

(AG)