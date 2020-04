En feroz discusión apuñaló a su ex pareja, quien fue internado en grave estado

Un joven de 24 años recibió una profunda puñalada en el abdomen tras mantener una acalorada discusión con su ex pareja en la localidad de Santa Rosa.

Desde la Policía confirmaron a El Litoral que el sujeto terminó con la grave lesión y debió ser trasladado de urgencia al Hospital María Auxiliadora de Saladas, donde los médicos debieron practicarle una inmediata intervención quirúrgica con lo cual lograron estabilizarlo.

El hecho ocurrió en la tarde del miércoles en el barrio Llamarada. Por este episodio, la Policía inició una causa de oficio por supuestas lesiones graves con arma blanca, indicó el portal de FM La Ruta, donde indicaron además que el herido fue identificado como L. R. Cardozo, de 24 años.

Las lesiones fueron causadas por su ex concubina, C. B. González, quien ya se encuentra a disposición de las autoridades judiciales, al igual que el arma utilizada en el ataque. Tomó interv el juez de Instrucción y Correccional y Fiscalía de turno de Santa Rosa.

Desde la Policía indicaron que la mujer ya lo había denunciado antes y que la pareja atravesaba una instancia de judicialización, aunque las fuentes no pudieron precisar si era por violencia o por reclamo de la cuota alimentaria.

Si bien el hombre fue estabilizado, aguardan su evolución para las próximas horas.

Otro hecho que analizan los pesquisas es una eventual imputación al joven, por haber violado la cuarentena obligatoria para presentarse en la casa de su ex pareja, donde ocurrió el hecho de sangre, que casi le costó la vida.

