Taxis, remises y combis: el subsidio se otorgará a los rodados que están habilitados

Tras las declaraciones del intendente Eduardo Tassano, quien informó que el subsidio de los 7.500 y 15.000 pesos corresponderían en total a 1.635 trabajadores, desde la Asociación de Remiseros de Corrientes estimaron que se consideró sólo a los coches habilitados y más de 1.000 trabajadores quedarían afuera.

Mientras que desde la Unión de Taxistas de Corrientes (UTC) y el sector de los transportistas escolares aguardan información sobre los padrones, fecha de pago e instrumentación del beneficio.

Ante el inminente pago de los subsidios que el Gobierno provincial otorgará a los trabajadores del volante por el aislamiento social establecido, El Litoral consultó a Juan Castillo, referente de la Asociación de Remiseros de Corrientes. Y respecto al entrecruzamiento de datos y la cantidad de beneficiarios manifestado por el intendente Eduardo Tassano, Castillo dijo que “a nosotros no nos pidieron ningún tipo de padrón de trabajadores”, y agregó que “de acuerdo con la cifra de 1.635 que dijeron, estimamos que se consideró la cantidad de coches habilitados. Es decir que se va a abonar a los choferes que conducen esos coches”.

“De acuerdo con el sondeo que hicimos nosotros, los habilitados seríamos unos 1.631, pero con este criterio es claro que quedarían fuera muchos trabajadores”.

Y prosiguió diciendo que “sugerimos de manera informal al Intendente algunas cosas. Y consideramos que esa depuración está mal, ya que debería otorgarse el subsidio a todos los que contamos con el carnet número 1, ya que nadie obtiene ese carnet si no es para trabajar”.

“Hay mucha gente que hoy no tenia el coche porque estaba en el taller o dado que pensaba habilitarlo nuevamente en este tiempo que ahora va a quedar afuera”.

En cuanto a posibles reclamos sobre los beneficiarios, Castillo indicó que “vamos a aguardar tener la lista o datos mas certeros porque lo último que nos informó el Intendente era que se dio marcha atrás y que Hacienda iba a instrumentar los pagos. Hoy (por ayer) tenemos esta novedad, que nadie nos confirma, de que ahora nuevamente va a ser la Comuna la que nos va a pagar el subsidio”.

En tanto, desde la Unión de Taxistas de Corrientes (UTC), Nicómedes Espinosa dijo a El Litoral que “luego de cruzar los datos con la Comuna la semana pasada, todavía no tenemos novedades. Estamos esperando que nos convoquen”.

Dado que la entrega de subsidios también contempla a los transportes escolares, el referente del sector, Pedro Abas, señaló a este medio que “hemos sido consultados en los últimos días, nos han solicitado todos nuestros datos. Somos 63 los habilitados este año, y tengo entendido que la Comuna se comunicó con la mayoría y ahora nos resta esperar”.

Por último, desde la Comuna informaron que aguardan “la transferencia del dinero para dar a conocer a los beneficiarios y la instrumentación del pago”.

