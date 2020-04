Circulaban en una motocicleta sin papeles, con dinero y un estéreo

Dos jóvenes que se desplazaban en moto por el barrio Bañado Norte, sin respetar la cuarentena obligatoria, fueron demorados por la Policía. Al requisarlos halló en su poder una fuerte suma de dinero, así como un estéreo.

Además, tanto del aparato como de la motocicleta en que se movilizaban no pudieron justificar el origen.

Efectivos policiales de la Comisaría Sexta llevaron a cabo el operativo alrededor de las 20.30 del martes, en inmediaciones del pasaje Alem, ubicado entre las calles Plácido Martínez y Fray José de la Quintana.

En ese sector de la ciudad observaron el avance de los sospechosos a bordo de una Honda Biz, quienes no pudieron explicar el motivo por el cual se hallaban fuera de sus casas, ya que regía el alerta por la cuarentena nacional.

Uno tiene 26 años y el otro es un menor, de 17. Al inspeccionar la baulera de la moto, hallaron un estéreo con el frente desmontable y dinero en efectivo.

Al momento del procedimiento, no pudieron justificar fehacientemente la propiedad y/o procedencia del estéreo ni del rodado en el cual se desplazaban.

(WA)