Valdés se alista para una teleconferencia con el Presidente por más cuarentena

En las próximas horas gobernador Gustavo Valdés volvería a hablar con el presidente Alberto Fernández a través de una teleconferencia para acordar la extensión de la cuarentena pero con más flexibilización para Corrientes.

“Sabemos que habrá una teleconferencia. Estimamos que será mañana (por hoy) pero no tenemos confirmación”, confirmaron a El Litoral una fuente de Información Pública.

El Gobierno nacional anunciará en breve la extensión de la cuarentena que se prevé sería al menos hasta el 10 de mayo. Pero se habilitarían nuevas actividades, que dependerá de la cantidad de casos y de la circulación comunitaria o no.

Antes del cierre de esta edición, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, estimó en conferencia de prensa que el aislamiento social preventivo y obligatorio continuaría “por los próximos 4 meses”.

Pero, dijo además, que avanza en el análisis de caso por caso para una flexibilización. Hasta habló de la posibilidad de habilitar salir a caminar en zonas donde no hay circulación viral comunitaria.

En Corrientes está latente la posibilidad de permitir que los comercios (casas de ventas de ropas y electrodomésticos) puedan trabajar con un estricto protocolo y con limitación de acceso del clientes.

Los municipios de Goya y Empedrado intentaron avanzar con ese tipo de flexibilización, pero se echaron para atrás.

A nivel nacional, el Gobierno puso en marcha la cuarentena focalizada: decidió autorizar nuevas excepciones pero no en todo el país, sino únicamente en determinadas provincias.

Las obras de construcción privadas, con requisitos puntuales, y la actividad de profesionales como abogados y contadores podrán, a partir de esta semana, “normalizarse” en un puñado de provincias, entre ellas Mendoza, Neuquén, Entre Ríos, Misiones, San Juan y Santa Cruz.

El cambio implica, en la práctica, la ejecución anticipada del esquema de cuarentena “focalizada” desde el lunes y consiste en aperturas y excepciones según la provincia y la ciudad.

En tanto, las llamadas “profesiones liberales” e independientes, se autorizarán en Entre Ríos, Misiones, Salta, San Juan, Neuquén, Santa Cruz y Mendoza.

En Gobierno anticipan que en los próximos días podrían incorporarse provincias o sectores, al esquema de cuarentena focalizada.

Con ese mecanismo, luego de una reunión en Casa Rosada que encabezó el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y participaron, entre otros, el ministro de Salud Ginés González García y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, se dispusieron nuevas excepciones pero sólo para algunos territorios.

El otro componente es político: la Casa Rosada autorizó actividades que pidieron, expresamente, los gobernadores y que, según el criterio sanitario de Nación, pueden reabrirse en la medida que se cumplan determinadas características y requisitos.

