El geriátrico atiende más enfermedades respiratorias y descartó sospechoso de covid-19

El contagio de residentes de un geriátrico en Buenos Aires y la falta de aplicación de protocolo que denunciaron familiares, llevó a que nuevamente se haga hincapié en el cuidado que se debe tener con los adultos mayores. En la provincia, así como publicó este diario en el inicio de la cuarentena, se tomaron medidas en el Hospital Geriátrico y también, este medio pudo saber que desde el área de fiscalización de Salud Pública realizaron controles en residencias para ancianos.

A la vez, desde el centro de salud comentaron que trataron varios casos de enfermedades respiratorias y activaron el protocolo por sospechoso de coronavirus que luego se descartó. En este momento, reciben consultas por neumonía.

“Se cambió mucho la modalidad de atención y sobre el otorgamiento de las recetas, solo se atiende en urgencias patologías graves. Al inicio de la campaña de vacunación antigripal, colocamos las dosis a todos nuestros pacientes del hospital y también al personal del centro de salud. El servicio domiciliario continúa y el personal asiste a atender a los abuelos con un kit de bioseguridad”, comentó a El Litoral la directora del Centro de Día del Hospital Geriátrico, Catalina Zabala.

En esta institución se realizaban actividades pero desde que se declaró cuarentena obligatoria, estas tareas las acercan a sus domicilios. También han reprogramado fechas conmemorativas para que no pierdan ese sistema que venían cumpliendo. Desde este centro de salud, a sus pacientes se les ofrece además almuerzo y merienda.

“Hay una menor población en el hospital como así también las consultas. Con respecto a las recetas, se pide que una persona joven acerque a la secretaría las indicaciones y al otro día las retiran, así pueden continuar con sus tratamientos”, dijo.

En cuanto a la atención sanitaria, en este mes de aislamiento obligatorio, indicó que “tuvimos un paciente que ingresó el 10 de abril y se activó el protocolo por coronavirus, tenía una dificultad respiratoria y si bien no rendía otro criterio clínico, sí salía a la calle generalmente a comprar cigarrillos. Se activó el protocolo y fue retirado de la institución para ser trasladado a otra, cuando se descartó que fuera covid-19 se lo volvió a ingresar por el riesgo que tenía por neumonía”, relató.

En el día de ayer, también ingresó un paciente en este caso por un cuadro respiratorio de tipo aspiración y el servicio de emergencia lo trasladó al hospital, el hombre de 96 años falleció.

“Se están presentando cuadros respiratorios como en todos los años, dolor de garganta, faringitis frecuente y tos con rinitis alérgica”, precisó.

Respecto a la posible flexibilización de la cuarentena el próximo lunes, sostuvo que “no hay que sacar el freno. Creo que los niños deben seguir en sus casas porque si bien son los de menor riesgo, sí son los que más pueden transportar el virus. El adulto mayor es quien tiene mayor riesgo”, indicó.

“En estos días vi mucha gente por la calle, no hay que bajar los brazos y debemos continuar en nuestras casas. El país y la provincia no están preparados para afrontar lo que sucede en otros estados, por eso pedimos desde el personal de salud que se queden en sus domicilio”, expresó.

Cabe recordar que las personas de más de 60 años, y especialmente las de más de 80, sufren mayores riesgos a la infección causada por el coronavirus. Los expertos señalan que con la edad, el sistema inmunitario se debilita y se vuelve más lento para responder ante la presencia de sustancias extrañas o dañinas, como virus o bacterias.

A la vez, indican que la tasa de mortalidad aumenta exponencialmente a partir de los 65 años, aproximadamente.

(CSS)