Advierten bajo porcentaje de vacunación completa en bebés

La vacunación antigripal deben colocarse las personas que pertenecen a los grupos de riesgo y, los niños entre 6 meses y 2 años, son uno de los sectores más vulnerables a las complicaciones que puede provocar la gripe. A pesar de ello, y de contar con la gratuidad de la misma, estos pequeños son los que registran las peores coberturas -el 20% no la recibe- según indicaron especialistas.

En este contexto, la infectóloga Andrea Gajo Gane remarcó a El Litoral que “son dos dosis las que se deben colocar y es muy bajo el porcentaje de vacunación completa”. El Hospital Pediátrico cuenta con esta vacuna y se coloca en los horarios habituales.

Por otra parte, no hay que respetar intervalo entre la vacuna antigripal y antineumocócica. La vacuna antineumocócica 13 o 23 valente no está indicada en el personal de salud, salvo que pertenezca a los grupos de riesgo indicados en los lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación.

La antigripal está dirigida a personal de salud, embarazadas, puerperio (10 días posparto), niños de entre 6 y 24 meses, mayores de 65 años, de 2 a 64 años con enfermedad de riesgo crónico. Las personas que no se encuentran dentro de estos grupos y desean vacunarse lo deben hacer en el sector privado y gestionarlo a través de su obra social.

Al mismo tiempo, pediatras indican estar atentos a síntomas de varicela. El cuadro inicial según la OMS es fiebre y malestar. También se distingue por una erupción en la dermis que perjudica al cabello, cara, extremidades y en ocasiones a las mucosas.

Por el momento, en el Hospital Juan Pablo II se registra una demanda inferior en comparación con el último año en cuanto a atenciones por enfermedades respiratorias. Esto sería por el cierre, en el contexto de la pandemia, de escuelas y jardines maternales, espacio donde se da mucho contagio.

(CS)