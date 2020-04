Colectivos: aguardan acuerdos nacionales y la trasferencia de subsidios para salarios

Ante las continuas negociaciones que viene llevando adelante la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) nacional, desde el gremio local informaron a El Litoral que no descartan medidas y que por ahora aguardan definiciones en cuanto a los servicios provinciales y nacionales. Asimismo, también esperan la transferencia de los subsidios acordados, que serán destinados para pagar una parte del sueldo del mes de abril a los trabajadores.

A más de un mes de la cuarentena establecida con el fin de combatir el coronavirus y las reuniones que se vienen llevando adelante entre la UTA Nacional y el Estado para reactivar los servicios de transporte que están suspendidos, El Litoral consultó a Darío Francia, secretario general del gremio local, quien dijo que “estamos muy preocupados por toda la situación. Hubo un retraso importante y nosotros tuvimos que hacer paro para lograr percibir el 50% de nuestro sueldo de marzo y ahora que está por finalizar abril no sabemos si los primeros días de mayo vamos a cobrar”.

“Desde la UTA Nacional nos informaron que avanzan con negociaciones sobre un subsidio nacional para sueldos, lo que es un acuerdo en palabras, porque las actas todavía no llegaron. No sabemos nada de alguna transferencia, y menos aún llegó la plata a los bolsillos de los compañeros que están sin cobrar”, añadió.

En cuanto a la posibilidad de que se adhieran a una medida nacional si no se reactivan los servicios provinciales y nacionales, Francia señaló que “hasta el momento no hay resolución sobre esto, ya que de lo único que se habló fue del traslado de las personas que están varadas. Pero no de la posibilidad de que los coches comiencen a circular. Y son compañeros que todavía no cobran y no están trabajando, por lo que existe un gran riesgo en los que respecta a la estabilidad laboral”. “Desde el principio indicamos que vamos a adherirnos a las medidas y si bien tenemos que aguardar las reuniones -que continuarán el lunes-, se debe tener en cuenta que acá, además del sueldo, hay una deuda de casi $20.000 también”, manifestó. “Las empresas alegan que no tienen plata porque no tienen recaudación genuina y los subsidios nacionales son promesas, pero no llegan los fondos. Y si la Comuna no otorgaba subsidios, nosotros estaríamos igual que nuestros compañeros de los servicios provinciales y nacionales”, concluyó Francia. (MNR)