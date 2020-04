El rugby mundial elige presidente, con un argentino como protagonista

La elección del presidente de la World Rugby (WR) entre el vigente titular, el inglés Bill Beaumont, y el argentino Agustín Pichot, actual vicepresidente de la entidad, se concretará hoy de manera eléctrónica y recién el próximo 12 de mayo se sabrá el ganador mediante una reunión virtual del Consejo del organismo.

La elección iba realizarse el 12 del mes próximo pero se adelantó a causa de la pandemia de coronavirus y probablemente por una medida del oficialismo para limitar la campaña de la oposición, según lo consideró el mismo Pichot.

Los miembros de la WR capacitados para votar (cada uno con un valor determinado en el sufragio) recibirán un mail de una auditoria que le pedirá que en un plazo de 48 horas opte por elegir al presidente, vicepresidente y miembros del Consejo Directivo.

La empresa auditora le enviará luego a la WR el resultado de la elección que deberá conocerse el próximo 12 en la reunión virtual del Consejo. Para ganar la elección con mayoría simple se necesitan conseguir 26 o más sufragios de los 51 que totalizarán los que están en condiciones de votar.

El método de elección prioriza los intereses de las grandes potencias, que tienen más votos que los restantes países. En ese sentido, la composición de los votos será la siguiente:

l 18 para los equipos del Seis Naciones (Inglaterra, Irlanda, Gales, Escocia, Francia e Italia), que tendrán tres sufragios cada uno.

l 12 para las selecciones de la Sanzaar (Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia y Argentina), con tres cada uno.

l 12 por continentes (América del Norte, América del Sur, Europa, Asia, Oceanía y Africa), con dos cada uno.

l Japón cuenta con dos votos, mientras que los denominados Emergentes (Estados Unidos, Canadá, Rumania, Fiji, Samoa, Georgia y Uruguay), con un sufragio cada uno, completando 51 votos.

Pichot, de 45 años, ex medio scrum del Casi y Los Pumas y con paso por el rugby francés e inglés, tendría 24 votos, con Sanzaar, Sudamérica, Asia, Africa, Oceanía, Norteamérica, Georgia y Uruguay.

Por su parte Beaumont, de 68 años y ex segunda línea del Fylde Rugby Club y el seleccionado inglés, también contaría con 24 apoyos con el Seis Naciones (Francia, Inglaterra, Irlanda, Escocia y Gales), Japón, Canadá, Fiji y Europa.

En caso de ser elegido, Pichot prometió un juego más global y que no sólo beneficie a las potencias como Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Francia, Inglaterra, Irlanda, Escocia, Gales y, en menor medida, Italia y Japón.

Para el argentino existen dos grupos diferentes, uno que está establecido con la élite del juego y luego hay una brecha masiva con las naciones emergentes.

Pichot quiere modificar el calendario al considerar que una potencia tiene más de 10 partidos por año, mientras que los emergentes unos pocos y escasos ingresos.

El inglés Beumont ahora apoyará, en 2018 no lo hizo, un Torneo de las Naciones que unifique la agenda y que les permita a las países emergentes potenciar su desarrollo en el rugby.

“En el primer mandato intentas complacer a todos. En el segundo puedes ser más valiente, más visionario y marcar la diferencia”, señalo el inglés.