Agustín Velotti apostó al cambio para buscar un salto de calidad

El 2020 se presentaba como un gran desafío para el tenista correntino Agustín Velotti. Con la contratación de Carlos Berlocq como entrenador buscaba dar un salto de calidad en su juego, para volver a los primeros planos del tenis internacional.

El jugador de 27 años hizo una buena pretemporada. Comenzó la temporada en Estados Unidos. Después viajó a México y luego llegó la cancelación de la actividad en el mundo por la pandemia del covid-19.

“Fue un comienzo de año raro. Tuve una pretemporada muy dura para estar bien físicamente. Llegué a bajar 5 kilos, estuve con mucha potencia. Pero en Estados Unidos tuve una gripe muy fuerte y tuve que bajarme de dos torneos”, comentó Velotti.

“Logré jugar muy bien en el inicio de la gira. En el primer challenguer jugué tres partidos y perdí un partido muy raro. Creía que estaba para más. Venía jugando bien, con buenas sensaciones, con un nivel como para dar un salto tenístico pero después me enfermé y caí físicamente”.

El nuevo año encontró a Velotti compitiendo en los Estados Unidos. Comenzó en un M25 y después en Newport Beach disputó en Challenger, donde fue eliminado en la tercera ronda por Taylor Fritz (24 en el ránking de la ATP).

Luego bajó a México para reinstalarse en el circuito. “Cuando volví a entrenar lo hice con las mismas ilusiones y me puse bien físicamente como para tener un buen año. No se dieron los resultados, pero me sentí con muchas ilusiones”.

Para encarar esta nueva etapa en su vida profesional, Velotti cuenta con “Charly” Berlocq como entrenador principal. “Es muy duro y exigente. Es todo nuevo para mí. Entrenamos muchas horas y de manera intensa. Es una gran oportunidad que tengo porque además del juego tiene mucha experiencia y una ganas terribles. Por lo tanto me aporta mucho”, relató el correntino en una entrevista que brindó a El Deportivo en Radio Continental Corrientes.

Sobre su flamante entrenador sostuvo: “Charly admira mucho a (Marcelo) Gallardo. Es muy detallista, no te deja pasar una. Yo no estaba acostumbrado a eso. Lo que más me sorprende es lo detallista. Su llegada fue como una luz en el camino. El 2019 fue duro económicamente hablando. Arranqué muy de abajo. Tuve que jugar interclubes, buscando algo de plata para poder seguir. Con Berlocq es una motivación especial, él confía mucho en mí. Solamente espero que me acompañe lo físico, estar sano es fundamental”.

Hoy Agustín Velotti está en el puesto 427 del escalafón de la ATP. Con su nuevo equipo de trabajo “el objetivo en el ránking era terminar el año en el Top 150 pero habían otras metas mucho más cortas, las que son del día a día. El objetivo a diario era entrenar al 100%, después los resultados seguramente llegarían”.

“El ránking es una consecuencia de muchas cosas, pero no hay dudas de que el día a día se refleja ahí. Venía de un año complicado, de estar muy solo. No estaba con la constancia que necesitaba porque no estaba preparado para hacer grandes torneos. Llegaba muy cansado a las competencias. Todo esto me lo hizo ver Charly y es parte de lo que estábamos intentando cambiar”.

Luego de la primera gira del 2020, Velotti regresó a la Argentina para continuar su preparación y afrontar otros torneo. Sin embargo, la pandemia del coronavirus cambió todos los plantes. “El día previo a que comience la cuarentena pude volver a Corrientes. Así que estoy con la familia, descansando y disfrutando un poco con ellos, porque para nosotros es medio raro poder hacerlo cuando afrontarmos el circuito”.

Velotti, desde su casa en Corrientes, mantiene contacto diario, vía Zoom, con su equipo de trabajo para diagramar la actividad que apunta principalmente a lo físico “para volver en ese aspecto al menos en un 100%”.

“Se hace lo que se puede, de acuerdo al espacio que tengo. Realizo trabajos aeróbicos intermitentes. En espacios cortos, de cuatro o cinco metros, pero de potencia”. Mientras que en lo estrictamente tenístico, “Charly me manda ejercicios para fortalecer algunos músculos chicos del antebrazo, del codo de la muñeca. Si no tocás la raqueta esos mini músculos se atrofian o pierden fuerza y puede traer complicaciones cuando volvamos a entrenar. Hago ejercicios de voleas, con dos o tres pelotas, trato de rebuscarme con lo que hay”.

El tenis profesional exige de una gran esfuerzo en varios aspectos, uno de ellos es el económico. “Son números altos los que se manejan, más ahora que no estamos jugando y no podemos generar nada”. En este aspecto agradeció la ayuda que realiza el Gobierno de Corrientes para afrontar su carrera deportiva.

Hasta el 2019, una de las formas de conseguir recursos pasaba por disputar los Interclubes. “Si no jugás esos torneos es difícil mantenerse. El circuito demanda mucho gasto, más si viajas con tu entrenador. Se necesita mucha inversión, esa competencia se juega en varios países y solamente los fines de semana. Te pagan por partido y ayuda un montón”.

Por otra parte manifestó: “Hay que estar muy preparado para afrontar las presiones que hay en un deporte tan individual. Para eso hay que estar muy preparados en lo físico, lo tenístico y lo mental. Hay muchas cosas que la gente no ve y hay que estar listos para enfrentar todo eso”, incluso reconoció que “muchas lesiones vienen desde la cabeza. Lógicamente que no es conciente pero a veces jugamos como para seguir en el circuito y la presión es enorme”.

El campeón junior de Roland Garros dio su opinión respecto al regreso de la competencia. “Hay incertidumbre. Soy muy ansioso pero creo que no se debería jugar hasta que aparezca una vacuna, porque el riesgo es muy grande dado que estamos viajando constantemente por todo el mundo. Es muy peligroso. Con algunos colegas que hablé creen que no se jugaría este año dado que ni siquiera sabemos cuándo vamos a volver a entrenar. Lo importante es estar preparado para cuando volvamos a la cancha”.