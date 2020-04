Concejales tratan la declaración de emergencia económica por 90 días hábiles

Concejales capitalinos debatirán hoy en el recinto de la Legislatura provincial el proyecto de ordenanza que plantea declarar emergencia económica en la ciudad de Corrientes por 90 días hábiles.

La iniciativa apunta a autorizar al Departamento Ejecutivo comunal otorgar una serie de beneficios fiscales para aliviar la situación que atraviesan distintos sectores de la economía capitalina por el parate de la cuarentena.

En concreto, determina una exención del pago del derecho de habilitación para cualquier comercio nuevo que inicie o amplíe una actividad, al igual que la exención del pago del Permiso de Uso de Mercado para los trabajadores de los mercados municipales de productos frescos. También se contempla la eximición de tasas a pequeñas y medianas empresas gastronómicas, y el diferimiento de vencimientos tributarios para sectores afectados.

El expediente en cuestión logró despacho favorable con modificaciones de las comisiones de Hacienda y Legislación.

Sin embargo, desde la oposición plantearon sus reparos y generaron despachos en minoría donde exponen sus propuestas.

Según explicaron desde el Frente de Todos, este planteo varios cambios en el proyecto original.

Por ejemplo, proponen que los anticipos de sueldos a trabajadores municipales “no devenguen intereses”, que la oposición integre el Comité de Emergencia, que los diferimientos no alcancen a hipermercados y supermercados de más de 5.000 metros cuadrados, financieras, bancos, casas de cambio y de tarjetas de crédito.

Además, plantean que se extiendan las exenciones a vendedores ambulantes y que puestos en mercados municipales no paguen tasas y expensas durante el período de emergencia sanitaria, de 90 días.

“Los ediles del bloque Frente de Todos acompañamos el proyecto enviado por el intendente Eduardo Tassano, pero quisimos aportar pequeñas modificaciones que no fueron aceptadas”, aseguró el edil José Salinas.

(HM)