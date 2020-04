El Senado También es Cultura salió a las redes a mostrar el trabajo de los artistas

Con el objetivo de mostrar el trabajo de los artistas que participaron del Senado También es Cultura, desde el programa inauguraron ayer un ciclo virtual a través de sus redes sociales. La propuesta comenzó con la publicación de “la noche cultural de Mauro Bonamino”.

Debido a la emergencia sanitaria el programa El Senado También es Cultura impulsado por el vicegobernador Gustavo Canteros, tuvo que suspender todas las actividades programadas para esta parte del año, tal y como sucedió con todas las propuestas culturales del país. “Para acompañar a la población en este aislamiento obligatorio, decidimos reactivar el programa pero de manera virtual”, explicó a El Litoral la titular del área Natalia Rodríguez y agregó que para eso se recurrirá a las redes sociales.

“Tenemos mucho material de calidad realizado desde que nació este programa y que nunca lo mostramos, así que este es un buen momento para hacerlo”, dijo. Así es que ayer, en el Instagram @elsenadotambienescultura y también en Facebook comenzaron a realizarse publicaciones, “quienes ingresen a partir de ahora podrán disfrutar de conciertos, muestras y otras propuestas culturales. Para comenzar elegimos “La noche cultural de Mauro Bonamimo”, contó. Se trata de un video de cinco minutos en el que el acordeonista correntino interpreta tres canciones.

“Yo soy un ser de movimiento, me cuesta permanecer quieta pero ahora la realidad nos pide estar quietos, nos pide conectar con nosotros mismos y es por eso que desde el Senado También es Cultura optamos por no hacer actividades en directo como hace la mayoría, sino que preferimos regalar material de calidad editado con tiempo”, indicó Natalia durante una conversación telefónica con este matutino.

Vale señalar que las publicaciones se realizarán cada dos días: “Van a poder ver las cosas que hicimos desde que comenzó este programa cultural, pero esto no va a ser en orden cronológico”, adelantó.

Inscripciones

Es importante resaltar que si bien están suspendidas las actividades presenciales del programa, continúan abiertas las inscripciones para integrar los distintos elencos de la Filarmónica Estudiantil de Corrientes, el Coro de Adultos del Senado y también para el nuevo Coro de Niños de la Vicegobernación, recientemente creado.

“Los interesados pueden solicitar información para anotarse a través del correo electrónico: elsenadotambienescultura@gmail.com o por cualquiera de nuestras redes sociales. Hay que recordar que el cupo es limitado, pese a que es gratuito, pero es por orden de inscripción, así que cuanto antes lo hagan será mejor”, dijo Natalia Rodríguez.

Y especificó que “lo que se postergan son las actividades y el inicio de las clases y ensayos que se realizarán en el edificio legislativo; al igual que serán reprogramadas las propuestas culturales que normalmente se realizan en el Salón de los Pasos Perdidos; pero las tareas administrativas, como las inscripciones, las gestiones de permisos y autorizaciones de los tutores continúan desarrollándose con normalidad. Con tiempo vamos a comunicar las fechas en que se retomen las actividades”, concluyó la directora de El Senador también es Cultura.

(VAE)