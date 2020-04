Nadal confiado: “Son momentos difíciles, pero ya queda menos”

El español Rafael Nadal, ex número uno del mundo y con una colección de 19 títulos de Grand Slam, 12 en Roland Garros, se mostró optimista en medio de la pandemia de coronavirus que mantiene en vilo a gran parte del planeta.

“Estoy positivo y cuento los días que van pasando, ya queda menos. Son momentos difíciles, pero ya queda menos”, comentó “Rafa” Nadal en un video que subió a su cuenta en la red social Instagram.

El tenista nacido en Manacor hace 33 años, actualmente en el segundo casillero del ranking mundial de la ATP, detrás del serbio Novak Djokovic, cumple con su aislamiento social en su ciudad y se refirió al tema mental que deberá superar una vez que quede atrás la pandemia y se retome de a poco la actividad, no únicamente en el tenis sino en el deporte mundial.

“A partir de hoy intento hacer un cambio, estar positivo y contar los días que ya van pasando porque ya queda menos. Un saludo a todos y muchos ánimos. Vamos”, se dirigió “Rafa” a sus seguidores en las redes sociales.

Nadal, considerado el mejor tenista de la historia sobre polvo de ladrillo, superficie que domina a voluntad, grabó el video subido a una cinta de correr, haciendo ejercicio para mantenerse en forma en la tercera semana, ya entrada, de aislamiento, desde que se activó en España la emergencia sanitaria.

El tenista mallorquín lidera una campaña contra el coronavirus denominada “Cruz Roja responde” en la que se propuso reunir, junto con destacados deportistas españoles, como el basquetbolista catalán Pau Gasol, la suma de 11 millones de euros que ayuden a 1.350.000 personas en la lucha contra la pandemia.

A la campaña solidaria se sumaron el campeón de motociclismo Marc Márquez, la jugadora de bádminton Carolina Marín, el ciclista Alberto Contador y entre los tenistas, el valenciano Roberto Bautista Agut.

US Open

La Asociación de Tenis de los Estados Unidos reafirmó que el US Open se jugará desde el 24 de agosto al 13 de septiembre próximos, según lo programado, y que no habrá modificaciones pese a la cancelación de Wimbledon por la pandemia de coronavirus.

“En este momento, el US Open se jugará en la fecha programada, seguimos perfeccionando todo para que el torneo se juegue como siempre”, advirtió el ente rector del tenis estadounidense en un comunicado de prensa que brindaron los organizadores.

“Entendemos las circunstancias únicas que tuvieron que enfrentar los organizadores de Wimbledon, y el razonamiento detrás de la decisión de cancelar el torneo, pero nosotros estamos supervisando cuidadosamente el entorno cambiante que rodea la pandemia de Covid-19 y estamos preparados para afrontar todas las contingencias”, añadió el comunicado.

Hasta el momento, el único de los cuatro Grand Slam que pudo jugarse fue el abierto de Australia, en Melbourne, en enero y febrero pasados, mientras que Roland Garros trasladó su fecha histórica (la última semana de mayo y la primera de junio) para septiembre, y Wimbledon, que debía jugarse entre el 29 de junio y el 12 de julio, canceló su edición 2020.

Nueva York, sede del US Open, está siendo una de las ciudades más afectadas de los Estados Unidos por el coronavirus, con el barrio de Queen's, donde se encuentra Flushing Meadows sede del certamen, como una de las zonas más complicadas.