Organizaciones proponen trabajar en los barrios contra la violencia de género

Ante los casos de femicidio en el país durante la cuarentena, en Corrientes hubo uno esta semana y son dos en este año, referentes de organizaciones de género sostienen que es necesario articular mecanismos con el Gobierno para frenar estos hechos. En este marco, comentaron a El Litoral que hubo varios casos de agresión machista en estos 40 días y por ello ven la relevancia de activar comités en la provincia.

“Corrientes no escapa a la realidad que vivimos las mujeres en el país, en esta medida de aislamiento social no nos vemos resguardadas en ámbitos familiares que muchas veces es en convivencia con los violentos y en esto, vuelvo a poner sobre la mesa la necesidad de articular medidas urgentes. Debemos activar por barrios comité de crisis que puedan intervenir con organizaciones para combatir la violencia”, sostuvo Karina Cardozo del Movimiento María Contti a El Litoral.

A la vez, remarcó que “debemos renovar el pedido por la emergencia en violencia de género para que tengamos las herramientas y, tener claro los lugares donde acudir en este aislamiento”. “Esta realidad muestra nuevamente la necesidad de articular herramientas”, indicó.

Por su parte, Fabiana Villa, del Colectivo de Mujeres y del Partido Comunista, sostuvo que “los casos de violencia durante la cuarentena aumentaron”. “El ámbito familiar es donde se dan los mayores casos de violencia. También aumentó la violencia hacia los niños. El Gobierno nacional dio medidas de acción, pero ninguna termina de ser efectiva en la provincia, la crítica que hacemos es que falta trabajar con organizaciones de base quienes hacen el nexo con las mujeres”, expresó a este medio.

Desde Mumala, Mónica Baglieto remarcó: “Creemos que la Justicia no está actuando con rapidez ante hechos graves de violencia. El hombre que mató a su tía tenía dos causas y una de ellas era por violencia de género”.

“Hemos recibido muchos reclamos de mujeres que viven o son víctimas de hostigamiento de agresores, las mujeres somos víctimas de este sistema que no actúa con la rapidez necesaria. Tengo compañeras que toda una mañana estuvieron esperando para lograr la restricción del agresor”, comentó a este diario.

(CSS)