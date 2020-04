Valdés: nuevas medidas de asistencia económica y sin comercios el sábado

El gobernador Gustavo Valdés anunció ayer una asistencia económica para vendedores ambulantes, clubes deportivos y créditos de hasta $500.000 para gimnasios. Además, ordenó que los comercios no abran el sábado. Ello luego de que Corrientes haya sido noticia nacional por ser la primera provincia en habilitar el funcionamiento de un shopping.

El mandatario anunció ayer en una conferencia de prensa la medida para evitar una mayor circulación de personas. Es decir que la cuarentena será más estricta durante los fines de semana. al menos este fin de semana.

Los comercios deberán cerrar sus puertas este sábado y retomar sus actividades el lunes en Capital, San Luis y San Cosme, localidades con casos de coronavirus.

“Son los lugares donde estamos más complicados y de esa manera vamos a parar la circulación de gente, además de volver a pedir a la población que salga lo menos posible de sus casas, que mantenga la distancia de dos metros y todas las normas sanitarias recomendadas”, sostuvo el mandatario en Casa de Gobierno.

“Se vuelven a parar las actividades comerciales el sábado en las localidades que tengan casos de coronavirus”, dijo Valdés en conferencia de prensa. Explicó, además, que el Gobierno nacional envió un monitor de movimiento para determinar el porcentaje de circulación comunitaria que tiene la provincia. Se exige que ninguna localidad supere el 50% de su población en movimiento.

Medidor de actividades

En otro tramo de su alocución, Valdés señaló que recibieron de Nación un medidor de actividades que, con una aplicación a través de los teléfonos celulares, permite observar en tiempo real el movimiento de cada una de las ciudades.

Sobre ello afirmó que “necesitamos que el movimiento controlado esté por debajo del 50%, y en el caso de superar ese parámetro, no podremos habilitar nuevas actividades e incluso cortar las que hoy están funcionando”.

Guardia alta

“Podemos decir que en estos últimos días no hubo casos de contagios en la ciudad de Corrientes y son resultados alentadores, pero no tenemos que bajar la guardia, ni dormirnos en los laureles. Hoy tenemos ciertas libertades de circulación que las debemos proteger y cuidar”, enfatizó Valdés y acotó: “Estamos en un período de prueba de siete días y hemos visto que muchas personas asistieron a intentar caminar por la costanera, a las que se les prohibió hacerlo y fueron enviadas a sus casas”.

Valdés volvió a insistir en que si “somos cuidadosos, vamos a tener la posibilidad de brindar con un sistema controlado, habilitar actividad física y ejercicios”, aunque advirtió que en el caso de volver a registrarse casos positivos, “vamos a volver atrás y no podremos liberar o permitir nuevas actividades. La gente debe entender que debemos administrar con responsabilidad las libertades que tenemos”.

En referencia a la apertura de comercios que comenzó esta semana, el Gobernador declaró que “durante un tiempo se llevará adelante de esta forma”. Es decir, con el uso de barbijos por parte del personal, con alcohol en gel disponible para los clientes y respetando la distancia social. “Si no se respetan las medidas, vamos a dar marcha atrás, tenemos que salir sólo cuando sea necesario y frecuentar la menor cantidad de gente, por eso no están habilitadas las actividades recreativas y deportivas”, enfatizó. A la vez, destacó el trabajo hecho por los intendentes junto con la Policía y los agentes sanitarios.

Por último, Valdés habló sobre la videoconferencia que mantuvo con autoridades del Ministerio de Transporte nacional: “Presentamos una propuesta de corredores seguros para un mayor control del transporte entre Argentina y Brasil, siendo Corrientes su principal vía”.

El mandatario dijo estar a disposición del Gobierno nacional para cuidar a los transportistas, quienes “están en la primera línea de combate y hacen un trabajo muy importante”.

En tanto, el intendente de Capital, Eduardo Tassano, dijo: “El fin de semana volvemos a una cuarentena más estricta, atenderán los lugares de venta de alimentos, farmacias. No trabajarán los comercios habilitados este lunes, como el shopping o los lugares de venta de ropa, entre otros”. (AG)