El cronograma para los jubilados y los pensionados continuará según DNI

El Gobierno nacional dio a conocer el cronograma de pago a jubilados y pensionados nacionales, según terminación del DNI. Se atenderá exclusivamente a jubilados y pensionados que cobren por ventanilla.

Así, este fin de semana, y hasta el martes 7 de abril se abonará a los trabajadores pasivos a quienes les quedó pendiente el cobro del mes de marzo, como así a jubilaciones no contributivas.

De esta manera, se abonará este sábado 4 de abril a quienes cuyo documento nacional de identidad finalice en 0 y 1; mañana, a quienes cuyo DNI finalice en 2 y 3. El lunes 6 de abril, a DNI que concluyan en 4 y 5. En tanto, el martes 7 de abril, se hará lo propio con jubilados cuyos documentos terminen en 6, 7, 8 y 9.

Por otra parte, a partir del 6 de abril se abonarán los beneficios correspondientes a abril. El lunes 6 se acreditarán las pensiones no contributivas a beneficiarios cuyos DNI terminen en 4 y 5. El martes 7 de abril, a quienes concluyan en 6, 7, 8 y 9. El miércoles 8 de abril se pagarán jubilaciones y pensiones no contributivas menores a 17.859 pesos.

Por otra parte, a partir del lunes 13 de abril se continuará con el cronograma anunciado por Anses para dicha fecha. Asimismo, el Banco Central informó que a partir de ahora el Ingreso Federal de Emergencia (IFE) sólo se cobra en cajeros automáticas. Además, se comunicó que el organismo ha iniciado acciones sumarias a las entidades financieras que no han prestado el servicio acorde a las circunstancias.