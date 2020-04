Murió por coronavirus una argentina que vivía en EE. UU.

Una mujer argentina que vivía en los Estados Unidos murió por coronavirus en la ciudad de Los Ángeles, donde estaba aislada junto a su esposo desde hacía dos semanas y media.

Andrea Halberian tenía 42 años y vivía en Nueva York junto con su marido, Lars Christian Ottesen, a quien conoció por internet y con quien se había casado hacía dos años. Siendo la mayor de tres hermanos, se había ido a EE. UU. en 1998. “Hacía siete años que era residente y desde hacía dos era ciudadana”, contó su hermano Alexis en la prensa porteña.

Andrea era cuidadora de niños. Actualmente, trabajaba con una familia que residía en Manhattan. “Esta familia tiene una casa en Los Ángeles, adonde se fueron el 13 de marzo cuando empezó a avanzar todo esto del coronavirus. Y se llevaron a mi hermana y a su marido”. En el transcurso de esos días la mujer contrajo la covid-19. Según cuenta Alexis, nunca supo cómo y dónde se pudo haber contagiado: “No sabemos si fue en Nueva York, que es lo más probable, o si fue durante el vuelo a California. Pero ya es indiferente”.

Unos días después, Andrea comenzó a sentir malestares. En un principio eran problemas gastrointestinales pero con el correr de las días su salud se fue empeorando a tal punto que tuvo que acudir a la sala de emergencias “tres veces en menos de dos días”. Ella misma manifestó que le costaba respirar, que tenía fiebre y vómitos “violentos”, y que presentaba un cuadro de deshidratación.

A la mujer le hicieron el test de coronavirus. El 22 de marzo le comunicaron que los resultados habían dado positivo y quedó internada en terapia intensiva en el Hospital de la Universidad de California, en Santa Mónica.

Ese mismo día, Andrea lo contó en sus redes sociales: “Como todos sabemos, estamos viviendo tiempos muy feos. Lo que les voy a contar no es joda, no me lo contó nadie, lo estoy viviendo en carne propia a la distancia”, empezó su relato en Facebook. Y continuó: “Hace 5 días que estoy aislada, sola con mi marido (gracias a él, creo, sigo viva). Estamos en Los Angeles, lejos de casa y solos”.

Andrea detalló lo que le sucedía para advertirles a todos sus seres queridos y pedirles que se quedaran en sus hogares. “Para los que me conocen y saben, tengo una alta tolerancia al dolor. Esto no se compara con nada que viví. Sigo sin poder respirar bien, no duermo, me duele todo el cuerpo”, manifestó.

